Apple hat heute seine Pride Collection 2025, bestehend aus einem neuen Apple Watch Pride Edition Sportarmband, einem Zifferblatt sowie Hintergrundbilder für iPhone und iPad, vorgestellt.

Apple stellt die Pride Collection 2025 vor

Apple präsentiert passend zum Pride Month Neuheiten, um die Stärke und Schönheit der LGBTQ+-Communities auf der ganzen Welt zu feiern. Das Pride Edition Sportarmband kann ab heute über den Apple Online Store bestellt werden, das passende dynamische Zifferblatt und die Hintergrundbilder werden mit einem kommenden Software-Update verfügbar sein.

Jedes Pride Edition Sportband besteht aus Regenbogenstreifen in verschiedenen Formen und Größen, die aus einzelnen Streifen in leuchtenden Farben von Hand zusammengesetzt und gepresst werden, wodurch subtile und dennoch auffällige Variationen entstehen. Kein Band gleicht dem anderen, was die Individualität aller Mitglieder der LGBTQ+-Community widerspiegelt.

Das neue Zifferblatt „Pride Harmony“ und die iPhone- und iPad-Hintergrundbilder bieten ein aufeinander abgestimmtes Design. Das analoge Zifferblatt zeigt auffällige, individuelle Regenbogenstreifen, die sich dynamisch über das Display verschieben und große Stundenziffern bilden, wenn man das Handgelenk hebt, um sich die Uhrzeit anzeigen zu lassen.

Das Sportarmband in der Pride Edition kann ab sofort zum Preis von 49 Euro über den Apple Online Store bestellt werden. Ab nächster Woche sind die Armbänder in den Apple Stores vor Ort erhältlich. Das Armband wird zudem bei autorisierten Apple Händlern erhältlich sein.

Das Zifferblatt „Pride Harmony“ sowie die iPhone- und iPad-Hintergrundbilder werden mit einem kommenden Softwareupdate mit watchOS 11.5, iOS 18.5 und iPadOS 18.5 verfügbar sein. Wir gehen davon aus, dass Apple noch heute den Release Candidate zu iOS 18.5 und Co. veröffentlicht.