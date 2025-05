Apple TVs hat es sich zur Gewohnheit gemacht, seine Original-Serien, -Filme und -Dokumentationen mit begleitenden Videos auf YouTube zu bewerben. In den letzten Tagen haben sich wieder verschiedene Clips angesammelt, die wir euch nicht vorenthalten möchten.

Apple TV+: neue YouTube-Videos zu F1, Murderbot, The Studio und mehr

Seit dem Start von Apple TV+ am 01. November 2019 hat sich Portfolio deutlich vergrößert. Mittlerweile beherbergt der Apple Video-Streaming-Dienst allerhand Inhalte, so dass der Überblick etwas schwieriger geworden ist. Um euch einen Einblick zu geben, setzt der Anbieter unter anderem auf kurze Videos auf YouTube. In den letzten Tagen wurden verschiedene Clips zu F1, Murderbot, The Studio und mehr veröffentlicht.

F1

Murderbot

The Studio

Your Friends and Neighbors

Caréme

#AAPIHeritageMonth

Government Cheese

WondLa

Shrinking

Long Way Home