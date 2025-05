Apple TV+ hat bekannt gegeben, dass die Comedy-Serie „Acapulco“ am 23. Juli 2025 ihre Fortsetzung nehmen wird. Die vierte Staffel stellt gleichzeitig die letzte Staffel der Serie dar. Auch dieses Mal steht die zweisprachigen Serie unter der Leitung des Emmy- und SAG-Award-prämierten Stars und ausführenden Produzenten Eugenio Derbez.

Apple TV+: „Acapulco – Staffel 4“ startet am 23. Juli 2025

Im Sommer letzten Jahres wurde bekannt, dass Apple TV+ die vierte Staffel zu Acapulco in Auftrag gegeben hat. Nun rücken wir der Premiere wieder ein stück näher.

Máximo kehrt für eine letzte Staffel nach Las Colinas zurück! Apple TV+ hat heute erste Bilder und den Premierentermin der vierten und letzten Staffel der erfolgreichen zweisprachigen Comedyserie „Acapulco“ bekannt gegeben. Die Premiere ist für Mittwoch, den 23. Juli 2025, geplant. Zum Start stehen die ersten beiden Folgen bereit. Anschließend starten immer mittwochs neue Episoden.

In der vierten Staffel arbeitet der heutige Máximo (Derbez) unermüdlich daran, Las Colinas vor der großen Wiedereröffnung wieder in seinen alten Glanz zu versetzen. Als 1986 ein Konkurrent den ersten Platz in der jährlichen Rangliste der „besten Hotels“ von Acapulco belegt, setzt der junge Máximo (Enrique Arrizon) alles daran, wieder an die Spitze zu gelangen und die Zukunft von Las Colinas zu sichern.

Zur Ensemblebesetzung von „Acapulco“ gehören neben Derbez und Arrizon Fernando Carsa, Rafael Cebrián, Vanessa Bauche, Camila Perez, Carlos Corona, Chord Overstreet, Regina Reynoso, Jessica Collins und Regina Orozco. Neben den wiederkehrenden Stars Damián Alcázar, Jaime Camil und Cristo Fernández sind Keyla Monterroso Mejia und Omar Chaparro als wiederkehrende Gaststars in der neuen Staffel dabei.