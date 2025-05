Apple und EA Sports haben eine Kooperation bekannt gegeben, die es vorsieht, dass vier ausgewählte Spiele der Major League Soccer kostenlos in der „EA FC Mobile“-App auf dem iPhone und iPad gestreamt werden können.

Apple und EA Sports kooperieren: ausgewählte MLS-Spiele kostenlos im Live-Stream

Vier Spiele der MLS könnt ihr euch kostenlos in der „EA FC Mobile“-App angucken. Im ersten Spiel trifft der amtierende Meister LA Galaxy am Samstag, den 10. Mai, um 19:30 Uhr ET auf die New York Red Bulls. Das zweite Spiel ist für Samstag, den 17. Mai, angesetzt. Dort trifft Atlanta United FC um 19:30 Uhr ET auf Philadelphia Union.

Zwei weitere Spiele werden im September kostenlos gezeigt. Details zu diesen Spielen folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

Um auf den Live-Stream der Spiels zuzugreifen zugreifen zu können, tippt ihr im Hauptmenü der App auf die Schaltfläche „Verlängerung“ und sucht nach der TV-Funktion. Die Spiele sind kostenlos zu sehen, allerdings ist ein Konto der Stufe 4 oder höher erforderlich, um den Zugriff freizuschalten. Berechtigte Nutzer erhalten außerdem einen einmonatigen kostenlosen Testzeitraum für den MLS Season Pass.

Apple hat sich die Übertragungsrechte an der MLS gesichert und zeigt alle Spiele über den MLS Season Pass.