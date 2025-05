Mark Gurman von Bloomberg hat die neueste Ausgabe seines PowerOn-Newsletter veröffentlicht mit dieser über verschiedene Apple-Themen informiert. Dabei ging es nicht nur um das sogenannte iPhone Fold, sondern auch um den Start von Apple Intelligence in China.

Apple Intelligence soll mit iOS 18.6 in China starten

Apple hat bereits in Aussicht gestellt, dass Apple Intelligence zukünftig auch in China zur Verfügung stehen wird. In den ersten vier Beta-Versionen von iOS 18.4 war AI für China nicht aktiviert und auch die finale Version, die für nächste Woche erwartet wird, dürfte die Funktion nicht im Gepäck haben.

Nun schreibt Mark Gurman, dass das Update auf iOS 18.6 Apple Intelligence nach China bringen könnte. Das bedeutet wahrscheinlich auch, dass die App in China erst nach der WWDC im Juni auf den Markt kommen wird.

Die Bereitstellung von Apple Intelligence für China war mit komplexeren Aufgaben verbunden als nur der Unterstützung der Landessprache. Zwar hätte Apple die chinesischen regulatorischen Anforderungen theoretisch selbst erfüllen können, doch hätte dies Jahre gedauert und wäre nicht erfolgversprechend gewesen. Nun hat man offenbar mit Alibaba einen Partner gefunden, um das Ganze für China umzusetzen.