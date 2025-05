Ein legendärer Thriller kehrt auf die große Leinwand zurück. Spike Lee und Denzel Washington haben sich für die Neuauflage von Akira Kurosawas Klassiker „Zwischen Himmel und Hölle“ („High And Low“) zusammengetan. Der neue Film trägt den Titel „Highest 2 Lowest“ und versetzt die Geschichte ins heutige New York City. Produziert wurde der Film vom gefeierten Indie-Studio A24 in Zusammenarbeit mit Apple.

„Highest 2 Lowest“ im Kino und auf Apple TV+

Akira Kurosawas Thriller aus dem Jahr 1963 gilt als Meilenstein des Genres. In der Geschichte wird ein wohlhabender Unternehmer erpresst, nachdem ein Kind entführt wurde. Doch nicht sein eigenes Kind ist das Opfer, sondern der Nachwuchs seines Chauffeurs. Der Film ist mehr als nur spannend, er bringt soziale Gegensätze und moralische Spannungen eindrucksvoll auf die Leinwand. Kein Wunder, dass sich große Filmemacher wie Martin Scorsese von dem Film inspirieren ließen.

Mit „Highest 2 Lowest“ zeigt Spike Lee, dass er selbst langjähriger Fan des Originals ist. Schon seit etwa 15 Jahren arbeitet Lee an der Idee, diese Story neu aufzulegen und ins heutige Amerika zu übertragen. Jetzt, im modernen New York, soll die Geschichte wieder aufleben.

Denzel Washington übernimmt die Hauptrolle und spielt dabei einen einflussreichen Musikproduzenten, der sich plötzlich mitten in einem lebensgefährlichen Erpressungsfall befindet. Seine Figur, die als „Mann mit den besten Ohren der Branche“ beschrieben wird, muss sich mit schwierigen moralischen Entscheidungen auseinandersetzen. Der Trailer deutet bereits an, wie spannend und aktuell Spike Lee das klassische Thema aufgreift:

Neben Washington sind auch weitere bekannte Stars wie Jeffrey Wright, Ilfenesh Hadera und Rapper ASAP Rocky zu sehen. Das Ganze wird vom Studio A24 produziert, bekannt für Hits wie „Everything Everywhere All At Once“, und erscheint in Kooperation mit Apple.

Die Weltpremiere von „Highest 2 Lowest“ findet in Kürze bei den Filmfestspielen in Cannes statt. Geplant ist danach ein Kinostart, später folgt die Veröffentlichung auf Apple TV+.