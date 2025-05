Mit dem Release Candidate von iOS 18.5 und iPadOS 18.5 rollt Apple eine kleine, aber praktische Neuerung für Eltern aus. So informiert die Bildschirmzeit-Funktion nun Eltern in Echtzeit, wenn der Code zur Entsperrung auf dem Gerät ihres Kindes eingegeben wird.

Benachrichtigungen bei Bildschirmzeit-Entsperrungen

Die Bildschirmzeit wurde im Jahr 2018 als Teil von iOS 12 eingeführt und bietet Eltern Einstellungen, um das Gerät ihres Kindes aus der Ferne zu verwalten. So können Eltern beispielsweise die Gerätenutzung auf bestimmte Zeiten beschränken, Zeitlimits für Apps festlegen und ungeeignete Inhalte blockieren.

Doch Kinder sind oft ziemlich findig, wenn es darum geht, App-Zeitlimits oder Nutzungssperren zu umgehen. Ein kurzer Blick und der Code ist schnell auswendig gelernt und noch schneller eingegeben. Bisher blieb so ein Versuch manchmal tagelang unbemerkt. Jetzt wird jede Entsperrung sofort sichtbar. Mit iOS 18.5 und iPadOS 18.5 erhalten Eltern automatisch eine Benachrichtigung, wenn auf dem Gerät ihres Kindes der Bildschirmzeit-Code eingegeben wird. Damit sind Eltern nicht mehr darauf angewiesen, in den Tiefen der Einstellungen nachzuschauen, ob der Code eingegeben wurde. Die Info kommt direkt aufs eigene Gerät, und zwar in Echtzeit.

Technisch ist die Neuerung zwar unspektakulär, aber im Alltag können die Benachrichtigungen für viele Familien sehr praktisch sein. Gerade wenn mehrere Geräte in der Familie im Einsatz sind und die Bildschirmzeit eine zentrale Rolle bei der Medienerziehung spielt, ist die neue Benachrichtigungsfunktion ein hilfreiches Extra.

Noch handelt es sich um die Version im Release Candidate, also kurz vor dem offiziellen Rollout. Wer iOS 18.5 oder iPadOS 18.5 installiert hat, sollte die Funktion bereits nutzen können. Wir rechnen damit, dass Apple die finale Version am kommenden Montag für alle Nutzer zur Verfügung stellt.