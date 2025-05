Vor wenigen Augenblicken hat Apple den Release Candidate zu iOS 18.5 und iPadOS 18.5 veröffentlicht. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass wir uns definitiv auf der Zielgeraden befinden und mit der Freigabe der finalen Version in den kommenden Tagen zu rechnen ist.

Apple veröffentlicht Release Candidate zu iOS 18.5 und iPadOS 18.5

Ab sofort haben eingetragene Entwickler die Möglichkeit, sich die Möglichkeit, den Release Candidate zu iOS 18.5 und iPadOS 18.5 zu installieren. Am Einfachsten erfolgt dies über iPhone / iPad -> Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate -> Beta-Updates. Dabei muss die hinterlegte Apple ID mit eurem Entwicklerkonto verknüpft sein.

Wir möchten euch nicht lange auf die Folter spannen. iOS 18.4 und iPadOS 18.4. stellten umfangreiche Updates dar, die unter anderem Apple Intelligence in Deutschland auf das iPhone und iPad brachten. Bei iOS 18.5 und iPadOS 18.5 handelt es sich um deutlich kleinere Updates. Apple konzentriert sich auf Bugfixes und Leistungsverbesserungen und implementiert nur sehr wenige Neuerungen. So erhält die Mail-App einen schnelleren Zugriff auf verschiedene Optionen und AppleCare bietet in den Einstellungen eine bessere Übersicht (die exakten Neuerungen könnt ihr hier nachlesen). Dies beiden Änderungen wurden bereits mit der Beta 1 implementiert. Die Beta 2, Beta 3 und Beta 4 brachten keine offensichtlichen Neuerungen. Allerdings hatte Apple gestern die Pride Collection 2025 angekündigt. Kurzum: Ihr erhaltet neue Hintergrundbilder und ein neues Zifferblatt für die Watch.

Mit dem heute erschienenen Release Candidate befinden wir uns definitiv auf der Zielgeraden der Entwicklung. Wir rechnen damit, dass Apple die finale Version am kommenden Montag für alle Nutzer zur Verfügung stellt.

Update: Der Release Candidate zu macOS 15.5, watchOS 11.5, tvOS 18.5, HomePod Software 18.5 und visionOS 2.5 ist auch da.