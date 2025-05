Die erste Staffel zu „The Studio“ hat uns richtig gut gefallen. Umso erfreulicher ist es, dass Apple TV+ nun bestätigt hat, dass die Comedy-Serie mit Seth Rogen in die Verlängerung geht.

Apple TV+ kündigt zweite Staffel zu „The Studio“ an

Nach der erfolgreichen ersten Staffel zu „The Studio“ hat Apple TV+ nun bekannt gegeben, dass die hochgelobte, starbesetzte Erfolgsserie für eine zweite Staffel verlängert wurde. Seit ihrem weltweiten Debüt begeistert „The Studio“ Cineasten, Fans und Kritiker gleichermaßen und wurde zur „besten neuen Komödie des Jahres 2025“ sowie zu „einem der schärfsten Selbstporträts Hollywoods seit langem“ gekürt.

In „The Studio“ spielt Rogen Matt Remick, den frisch ernannten Chef der angeschlagenen Continental Studios. Während die Filmindustrie um ihr Überleben und ihre Relevanz kämpft, kämpfen Matt und sein Kernteam aus zerstrittenen Führungskräften mit ihren Unsicherheiten und müssen sich mit narzisstischen Künstlern und feigen Konzernbossen herumschlagen, um im ewig schwer fassbaren Streben nach großartigen Filmen Erfolge zu erzielen. Hinter ihren Machtanzügen verbirgt sich ihre ständige Panik, und jede Party, jeder Setbesuch, jede Casting-Entscheidung, jedes Marketingmeeting und jede Preisverleihung bietet ihnen die Chance auf einen glänzenden Erfolg oder eine karrierebeendende Katastrophe. Matt ist ein Mensch, der Filme liebt und atmet, und dieser Job ist der, dem er sein ganzes Leben lang nachjagt – und er könnte ihn durchaus zerstören.

Falls euch das Genre interessiert, so schnuppert in die erste Staffel hinein. In dieser Woche feiert die achte Folge ihre Premiere.