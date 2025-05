Die Apple Watch war lange Zeit der unangefochtene Marktführer im Bereich der Smartwatches, dank einer Erfolgsformel aus modernem Design, umfangreicher iPhone-Integration und dem Fokus auf Gesundheit und Fitness. Aber die Dinge ändern sich schnell, und zwar nicht zu Apples Gunsten. Laut neuen Daten von Counterpoint Research sind die Verkaufszahlen der Apple Watch zwei Jahre in Folge rückläufig. Apples Rückgang fällt umso stärker auf, da die Konkurrenz in den letzten Jahren zugelegt hat.

Apple Watch im Abwärtstrend

Counterpoint zeigt, dass die Auslieferungen der Apple Watch im Jahr 2023 um 10 % zurückgegangen sind, gefolgt von einem noch stärkeren Rückgang um 19 % im Jahr 2024. Dieser Rückgang ist nicht auf Schwellenmärkte oder bestimmte Produktlinien beschränkt. Vielmehr ist es ein globales Phänomen, das aber besonders akut in Nordamerika vorzufinden ist.

Ein genauerer Blick auf die Gründe für diesen Rückgang zeigt eine Reihe von Faktoren, die einander verstärken. Der wichtigste davon ist der Mangel an überzeugenden Upgrades. Das Fehlen eines aufgefrischten Apple Watch SE Modells hat die Marktakzeptanz des Einstiegsmodells deutlich eingeschränkt. Gleichzeitig konnte die Series 10 nicht genügend neue Funktionen bieten, um bestehende Nutzer zu einem Upgrade zu bewegen. Das Fehlen eines neuen Ultra-Modells und der rechtliche Rückschlag, der zur Abschaffung der Blutsauerstoff-Überwachungsfunktion in den USA führte, haben das Interesse der Verbraucher weiter gedämpft.

Während Apple auf dem Smartwatch-Markt ins Straucheln geraten ist, haben andere Hersteller von Premium-Smartwatches die Flaute ausgenutzt. Die Konkurrenten stellen nicht nur funktionsreiche Geräte vor, sondern erfüllen auch die unterschiedlichen Kundenerwartungen in Bezug auf Akkulaufzeit, Fitness-Tracking und Design-Personalisierung.

Die Zukunft der Apple Watch

Der anfängliche Erfolg der Apple Watch beruhte auf ihrer Ausrichtung auf Gesundheit und Fitness. Durch diese Neupositionierung wurde sie von einem „Nice-to-have“-Accessoire zu einem „Must-have“-Wellness-Tool. Aber heute reicht es nicht mehr aus, einfach nur die vorhandenen Funktionen zu verbessern. Die Käufer suchen zunehmend nach Innovationen, die jährliche oder zweijährliche Upgrades rechtfertigen.

Um diesen Abwärtstrend umzukehren, muss Apple die Produktlinie sowohl mit Hardware- als auch mit Software-Neuerungen wiederbeleben. Counterpoint schlägt vor, dass die Einführung aktualisierter SE- und Ultra-Modelle helfen könnte.

Neue Funktionen, die das Nutzererlebnis wirklich verbessern, vor allem in Bereichen wie Gesundheitsüberwachung, Akkulaufzeit und Design, könnten das Interesse neu entfachen. Das hört sich wie eine Checkliste der aktuellen Gerüchte an. Von einem neuen Glasgehäuse, über die Möglichkeit der Blutzuckermessung, bis hin zu einer integrierten Kamera für KI-Features, könnte uns in den nächsten Jahren einiges geboten werden, was der Apple Watch neuen Schwung verleihen dürfte.