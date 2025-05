Apple Intelligence schreitet voran, auch wenn Siri nicht ganz mithalten kann. Während Apples personalisierter Sprachassistent weiterhin mit Verzögerungen zu kämpfen hat, kündigen sich Neuerungen für Apple Intelligence an. So berichtet Bloombergs Mark Gurman, dass Apples KI-Ambitionen mit iOS 18.6 und dem kommenden iOS 19 Update weiter an Fahrt gewinnen.

Apple Intelligence in China

In seinem aktuellen „Power On“ Newsletter widmet sich Gurman zwei Verbesserungen von Apple Intelligence, die zeigen, dass Apple weiterhin mit Hochdruck an seinen KI-Funktionen arbeitet.

Zunächst steht mit iOS 18.6 die Einführung von Apple Intelligence in China an. Bis jetzt war China die einzige große Region, die von der Apple Intelligence Party ausgeschlossen war. Die Einführung von Apple Intelligence auf dem chinesischen Markt könnte Apple den dringend benötigten Auftrieb in dem Land geben.

Die iPhone-Verkäufe in China sind alarmierend rückläufig. Die Lage ist ernst, wie auch Apple-CEO Tim Cook weiß, der das Fehlen von KI-Funktionen als einen Grund für die rückläufigen Absatzzahlen genannt hatte. Der Plan ist also theoretisch einfach: Apple muss seine KI-Suite nach China bringen, doch da hat noch die chinesische Regierung ein Wörtchen mitzureden. So erhebt das Land strenge regulatorische Anforderungen an künstliche Intelligenz, was viele Anpassungen erfordert, die Apple dank einer Partnerschaft mit Alibaba vorgenommen hat.

Für den Rest der Welt ist das vielleicht kein bemerkenswertes Feature, doch für Apple ist das Update unerlässlich. China ist ein riesiger Markt, aber die KI-Beschränkungen des iPhone waren ein eklatantes Problem. Da Huawei und andere Konkurrenten mit ihrem KI-Fokus auf dem Vormarsch sind, muss Apple nachziehen, was nun mit iOS 18.6 der Fall ist.

Google Gemini in Apple Intelligence

Wenn wir etwas weiter in die Zukunft blicken, könnten die Dinge mit iOS 19 für alle Nutzer interessanter werden. Apple hat zwar noch keine Details verraten, aber es ist davon auszugehen, dass Apple Intelligence durch neue Funktionen weiter ausgebaut wird. Ein Hinweis kam von Google-CEO Sundar Pichai, der vor Gericht erwähnte, dass iOS 19 die Integration von Google Gemini beinhalten könnte.

Bei iPhone-Modellen mit Apple Intelligence gibt es eine ChatGPT-Integration bereits seit iOS 18.2. Mit der Erlaubnis des Nutzers kann Siri ChatGPT-Antworten direkt als Antwort auf Fragen und andere Aufforderungen anzeigen. ChatGPT ist auch eine Option für Apples systemweite Funktion „Schreibwerkzeuge“. Google Gemini würde wahrscheinlich über eine ähnliche Integration verfügen und eine zweite Option neben ChatGPT werden.

Die Beta-Tests für iOS 18.6 sollen noch in diesem Monat beginnen. Danach wird Apple aller Voraussicht iOS 19 am 9. Juni auf der WWDC ankündigen. Die erste iOS 19 Beta sollte kurz nach der Keynote an Entwickler verteilt werden. Der offizielle Release wird für September erwartet.