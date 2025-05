Im Laufe des gestrigen Abends hat Apple den Release-Candidate zu iOS 18.5 veröffentlicht. Sollten sich keine größeren Fehler mehr eingeschlichen haben, so wird Apple den Release Candidate in Kürze zur finalen Version deklarieren und für alle Nutzer freigeben. Aktuell gehen wir davon aus, dass dies am kommenden Montag (12. Mai 2025) der Fall sein wird.

iOS 18.5: Das sind die vollständigen Release-Notes

Begleitend zum Release Candidate hat Apple auch die englisch Release-Notes zu iOS 18.5 veröffentlicht. Ins Deutsche übersetzt lesen sich diese wie folgt

Dieses Update enthält außerdem die folgenden Verbesserungen und Fehlerbehebungen: