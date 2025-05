Die Produkte von Jackery, einem führenden Anbieter mobiler Energielösungen, haben wir schon länger bei uns im Fokus. Passend zur ees Europe 2025 präsentiert das Unternehmen mit dem HomePower 2000 Ultra seine neue Generation eines mobilen Balkonkraftwerkspeichers mit integriertem Wechselrichter.

Jackery HomePower 2000 Ultra ist da

Mit dem HomePower 2000 Ultra setzt Jackery die Weiterentwicklung seines Konzepts eines transportablen Balkonkraftwerks konsequent fort. 40 % kompakter als sein Vorgänger, bietet die Plug-and-Play-Speicherlösung mit einem hocheffizienten, integrierten Wechselrichter und zwei MPPT-Eingängen bis zu 2000 Watt PV-Leistung bei einer gleichzeitig eingespeisten Wechselstromleistung von 800 W.

Die Grundeinheit mit einem 2 kWh starken LiFePO4-Akku und Maßen von 270×445×270 mm bei 26,4 kg Gewicht lässt sich modular mit bis zu drei Zusatzakkus auf bis zu 8 kWh erweitern

Jackery HomePower 2000 Ultra könnt ihr wahlweise per Solarstrom als auch über das Stromnetz aufladen. Setzt ihr auf einen dynamischen Stromtarif, so kann in der dunklen Jahreszeit oder bei angesagtem Regen nachts günstiger Strom für die Nutzung am Tag gespeichert werden. In Kombination mit Shelly-Zubehör überwacht der HomePower 2000 Ultra zudem den gesamten Stromfluss im Haushalt und steuert gezielt einzelne Verbraucher. Das erhöht den Eigenverbrauchsanteil und reduziert den Netzbezug zusätzlich.

Zu den weiteren Features von Jackery HomePower 2000 Ultra gehören die nicht brennbaren LiFePO4-Akkus mit 6.000 Ladezyklen, Ein integriertes Heiz- und Kühlsystem und IP65-Zertifizierung. Vor allem aber überzeugt der Jackery HomePower 2000 Ultra mit einem neuen intelligenten Brandschutzsystem mit Selbstlöschfunktion.

Rabatt und geschenktes Zubehör zum Launch im Pre-Sale

Am heutigen Tag startet der exklusive Pre-Sale des neuen Jackery HomePower 2000 Ultra im Jackery-Onlineshop mit einem attraktiven Early-Bird-Preis von nur 899 Euro statt der unverbindlichen Preisempfehlung von 1.099 Euro. Für Schnellentschlossene legt Jackery zudem kostenlos bei Bestellung am 7. und 8. Mai ein Smart Meter im Wert von 99 Euro bei. Darüber hinaus erhalten die ersten 100 Bestellungen einen faltbaren Trolley geschenkt. Zudem wird ein Jackery HomePower 2000 Ultra an eine Person verlost, die sich für den Newsletter bis zum 21. Mai anmeldet. Am 22. Mai beginnt der offizielle Verkaufs- und Versandstart.

Ein HomePower 2000 Ultra Battery Pack kostet 699 Euro, während die optional verfügbaren flexiblen Solarpanels bei 599 Euro für ein Set aus 4 x 200 Watt Modulen inklusive Seilhalterung liegen.