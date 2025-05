Mit den neuen Viral Charts bringt Shazam ein Feature an den Start, das Musiktrends weltweit sichtbar macht. Die täglich aktualisierte Übersicht zeigt, welche Songs gerade besonders schnell an Popularität gewinnen, unabhängig davon, ob der Hype aus sozialen Medien, Serien, Werbung oder anderen kulturellen Kontexten stammt.

Viral Charts spüren Hits schneller auf

Im Gegensatz zu traditionellen Rankings basieren die Viral Charts nicht auf reinen Verkaufs- oder Streamingzahlen. Stattdessen steht ein plötzlicher Anstieg der Shazam-Suchen im Mittelpunkt. Wenn ein Song auffällig oft identifiziert wird, landet er weit oben, ganz gleich, ob es sich um eine Neuerscheinung oder einen älteren Titel handelt. Das soll überraschende Song-Comebacks und neue Entdeckungen schneller ans Licht bringen.

Doechiis Single „Anxiety“ wurde zum Beispiel auf TikTok zum Hit, während Billy Prestons „Nothing From Nothing“ nach der letzten Folge von HBOs „The White Lotus“ an Popularität gewann. Das sind die Art von Songs, die in den Viral Charts auftauchen werden.

Die Viral Charts bestehen aus einer globalen Top 50 sowie 42 nationalen Listen mit jeweils 25 Plätzen. Nutzer sehen auf einen Blick, welche Titel in ihrer Region oder international aktuell Aufmerksamkeit erzeugen. In Deutschland liegt derzeit „Shabab(e)s im VIP“ von PASHANIM & Ceren auf Platz 1. Weltweit führt „Shake It To The Max (FLY) [Remix]“ von MOLIY, Silent Addy, Skillibeng und Shenseea die Liste an.

Die Viral Charts sind direkt in der Shazam-App und als Wiedergabelisten auf Apple Music verfügbar.