Apple TV+ bringt eine seiner charmantesten Serien zurück. So hat die Streaming-Plattform offiziell grünes Licht für eine fünfte Staffel der von der Kritik gefeierten Comedy-Serie „Trying“ gegeben, in der die Reise von Nikki und Jason fortgesetzt wird, die sich mit den Freuden und Herausforderungen der Elternschaft auseinandersetzen.

„Trying“ erhält eine fünfte Staffel

In der kommenden Staffel werden wir Nikki (gespielt von Esther Smith) und Jason (Rafe Spall) in einem emotionalen Umbruch erleben. Gerade als sich das Paar an das Familienleben mit ihren Adoptivkindern Princess und Tyler gewöhnt, klopft eine unerwartete Besucherin an ihre Tür. Mit Kat (Charlotte Riley) haben die beiden nicht gerechnet. Sie ist die leibliche Mutter der Kinder. Ihre Ankunft droht die Stabilität zu zerstören, die Nikki und Jason sich so hart erarbeitet haben. Damit legt die fünfte Staffel den Grundstein für eine neue Geschichte voller Herz, peinlicher Ehrlichkeit und unerwartetem Humor.

Seit seinem Debüt hat sich „Trying“ dank seiner glaubwürdigen Themen und authentischen Erzählweise eine treue Fangemeinde erarbeitet. Die Apple TV+ Serie hat derzeit eine beeindruckende Kritikerbewertung von 95 % auf Rotten Tomatoes und wird für ihre herausragenden Leistungen und die nuancierte Charakterdynamik gelobt. Die Stärke der Serie liegt in ihrer Fähigkeit, die oft schwierige Realität von Adoption und Elternschaft zu beleuchten, ohne jemals ihre Wärme oder ihren Witz zu verlieren. Sie findet Anklang, weil sie nie zu sehr vereinfacht und stattdessen die Unvollkommenheit der Charaktere und ihre Reise authentisch darstellt.

Neben Smith und Spall verfügt „Trying“ über ein weiteres talentiertes Ensemble, darunter BAFTA-Preisträger Darren Boyd als Scott, Siân Brooke als Karen, Scarlett Rayner als Princess und Cooper Turner als Tyler. „Trying“ wurde von Andy Wolton entwickelt, geschrieben und produziert, dessen Texte das Rückgrat der Serie bilden. Die ausführenden Produzenten Josh Cole, Sam Pinnell und Chris Sussman, die alle für den BAFTA nominiert wurden, bringen ihre Produktionserfahrung in die Serie ein, die in Zusammenarbeit mit den BBC Studios produziert wird.

Einen Termin für den Start der fünften Staffel gibt es noch nicht, die ersten vier Staffeln von „Trying“ können jedoch bereits auf Apple TV+ gestreamt werden.