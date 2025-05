Interesse an Thriller-Serien? Dann könnte die jüngste Apple TV+ Ankündigung genau richtig für euch sein. Mit „The Wanted Man“ hat der Apple Video-Streaming-Dienst eine neue Serie von „Hijack“-Schöpfer George Kay angekündigt.

Apple TV+ kündigt Thriller-Serie „The Wanted Man“ an

Apple TV+ hat die neue Drama-Serie „The Wanted Man“ mit acht Folgen angekündigt. In der Hauptrolle ist Hugh Laurie („Dr. House“, „The Night Manager“), Gewinner der SAG- und Golden-Globe-Award-Auszeichnung, zu sehen. Die Serie stammt von Schöpfer, Drehbuchautor und Showrunner George Kay („Hijack“, „Lupin“) und wird von New Pictures („The Long Shadow“, „Catherine the Great“) und Kay’s Observatory Pictures koproduziert.

„The Wanted Man“ schildert den Aufstieg und Fall von Felix Carmichael (Laurie), dem schwer fassbaren und mächtigen Kopf des berüchtigten britischen Verbrechersyndikats „The Capital“. 20 Jahre lang unantastbar, wird Carmichael schließlich gefasst. Doch während seiner Haft im berüchtigten Staplehurst-Gefängnis wird klar, dass er von einem seiner eigenen Leute verraten wurde. Als der Verräter versucht, das von ihm aufgebaute Imperium zu zerstören, muss Carmichael bei einer waghalsigen Flucht alles riskieren. Er ist bereit, vor nichts zurückzuschrecken, um Rache zu nehmen. Gelingt ihm dies, wird er erneut gesucht.