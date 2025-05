Apple TV+ behält seinen Schwung bei. Der Streaming-Dienst hat uns bereits ein starkes Frühjahrsprogramm beschert, und als Nächstes steht eine neue Comedy-Serie auf dem Programm, die die Tradition von „Ted Lasso“ fortsetzen könnte. Passend zu dem nahenden Release am 4. Juni zeigt uns Apple heute in einem Trailer, warum Owen Wilson der neue Ted Lasso werden könnte.

Apple TV+ setzt wieder auf das Erfolgsrezept von Ted Lasso

In „Stick“ spielt Owen Wilson die Hauptrolle von Pryce Cahill, einem gescheiterten ehemaligen Profigolfer, der sein Potenzial nie ganz ausschöpfen konnte. Nachdem seine Karriere ins Stocken geraten ist und sein Privatleben auseinanderfällt, ist Pryce arbeitslos und orientierungslos. Das ändert sich, als er Santi kennenlernt, ein talentiertes, aber schwieriges 17-jähriges Golf-Wunderkind, gespielt von Peter Dager. Pryce setzt alles auf die Betreuung von Santi. Was folgt, ist eine Geschichte nicht nur über Golf, sondern auch über Hoffnung, unkonventionelle Beziehungen und zweite Chancen.

„Stick“ startet am 4. Juni auf Apple TV+ mit einer dreiteiligen Premiere, gefolgt von neuen Episoden jeden Mittwoch bis zum 23. Juli. Die Serie betont emotionale Verbundenheit, Belastbarkeit und die Kraft einer gefundenen Familie. Das sind alles vertraute Themen für Lasso-Fans. Was „Stick“ von anderen Serien abhebt, ist das Setting. Golf steht im Comedy-Genre selten im Mittelpunkt, zumindest im Serienformat. Abgesehen von Kinoklassikern wie „Caddyshack“, „Happy Gilmore“ oder „Tin Cup“ hat der Sport bislang kaum prominente TV-Auftritte in der Hauptrolle gehabt.

Hier wird der Sport zur Kulisse für etwas, das mehr auf die Charaktere abzielt. Die Serie erforscht die ruhige Intensität und den Druck des Sports und nutzt ihn, um die persönlichen Herausforderungen der Charaktere zu reflektieren. Zusammen mit der vor kurzem angekündigten vierten Staffel von „Ted Lasso“ hat Apple TV+ somit ein starkes und warmherziges Comedy-Gespann im Repertoire.

Nachfolgend der neue Trailer zu „Stick“: