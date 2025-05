Apple arbeitet an einem faltbaren iPhone, das nicht einfach nur mit der Konkurrenz mithalten soll, sondern neue Standards setzen könnte. Hierfür entwickelt das Unternehmen laut dem Leaker yeux1122 gemeinsam mit Samsung ein neues Display, das in dieser Form noch in keinem faltbaren Gerät eingesetzt wurde. Es soll besonders dünn sein, wenig Energie verbrauchen, eine hohe Helligkeit erreichen und zugleich deutlich stabiler sein als bisher bekannte Lösungen.

Samsung liefert Spezial-Display für faltbares iPhone

Der größte Unterschied zu bisherigen Geräten liegt im Aufbau des Touchscreens. Während bei aktuellen faltbaren Smartphones die Touchschicht auf dem Display liegt, will Apple sie direkt in das Display integrieren. Dadurch wird das Gerät dünner, leichter und reagiert schneller auf Eingaben. Gleichzeitig soll das Display heller und vor allem stabiler sein, was besonders bei einem beweglichen Bildschirm ein wichtiger Vorteil ist.

Einer der größten Designvorteile von Apples „iPhone Fold“ ist die Falte, oder besser gesagt, das Fehlen einer solchen. Apple hatte sich in der Entwicklung bereits früh zum Ziel gesetzt, den sichtbaren Falz komplett verschwinden zu lassen. Viele Jahre der Entwicklung später soll das Unternehmen nun das faltbare Display-Design perfektioniert haben. Genauso wichtig ist der Scharniermechanismus. Dieser soll von deutlich höherer Qualität sein, als wir es von Konkurrenzgeräten her kennen. Der Analyst Ming Chi Kuo berichtete bereits, dass das Scharnier sowohl Titan als auch Edelstahl enthalten wird. Die Materialien sind für ihre Langlebigkeit und ihr geringes Gewicht bekannt, was auf ein stabiles und dennoch leichtes Gerät hindeutet.

Laut Kuo soll das faltbare iPhone ein 7,8 Zoll großes Innendisplay und ein 5,5 Zoll großes Außendisplay bieten. Zudem soll das Gerät zwei Kameras auf der Rückseite, eine Kamera auf der Vorderseite und ein Touch ID Sensor in der Einschalttaste bieten. Der Analyst erwartet, dass das faltbare iPhone relativ dünn sein wird und im ausgeklappten Zustand etwa 4,5 mm und im zusammengeklappten Zustand zwischen 9 mm und 9,5 mm dick ist. Auch Samsung arbeitet an dünneren Geräten. Das kommende Modell aus der Galaxy-Reihe soll deutlich schlanker als seine Vorgänger werden. Das dürfte kein Zufall sein, denn Samsung liefert ja auch das neue Display für Apple und passt sich wohl dessen Anforderungen an.

Der Marktstart für das faltbare iPhone wird für kommendes Jahr erwartet. Faltbare Smartphones sind nicht gerade ein Schnäppchen. Es überrascht also nicht, dass Apples Modell hier keine Ausnahme bilden soll. Erste Prognosen gehen von einem Verkaufspreis von rund 2.000 US-Dollar aus. Doch wenn das Gerät hält, was die Technik verspricht, könnte Apple den Markt für faltbare Smartphones grundlegend verändern.