Apple bereitet Berichten zufolge eine neue KI-Brille vor, die bis 2027 auf den Markt kommen könnte. Passend hierzu berichtet Mark Gurman von Bloomberg, dass Apple einen Chip entwickelt, der speziell für Smart Glasses konzipiert ist. Anstatt jedoch eine vollwertige Augmented-Reality-Brille auf den Markt zu bringen, konzentriert sich das Unternehmen zunächst auf ein weniger anspruchsvolles Produkt, das der Ray-Ban-Brille von Meta ähnlich sein soll.

Apple-Brille erhält neuen Apple Silicon Chip

Apples langfristiges Ziel ist es, eine branchenführende AR-Brille zu entwickeln. Die größte Hürde ist die enorme Herausforderung, eine leichte, elegante und gleichzeitig fortschrittliche AR-Brille zu entwickeln, ohne die Akkulaufzeit oder die Leistung zu beeinträchtigen. Das Unternehmen muss herausfinden, wie man Kameras, Sensoren und ein Display in etwas packen kann, das nicht wie ein Headset aussieht.

Während die Apple Glasses mit AR-Funktionen noch einige Jahre bis zur Marktreife benötigen, plant Apple zuvor ein Produkt zu bringen, das an die Ray-Ban-Brillen von Meta erinnert. Anders als die Vision Pro würde diese Brille nicht über AR verfügen, sondern soll Kameras, Mikrofone, Audiofunktionen und KI-gesteuerte Funktionen bieten. Stellt euch die Brille als eine elegante Möglichkeit vor, mit Siri zu interagieren und die Welt um euch herum mit Kameras zu erfassen, ohne das iPhone zücken zu müssen.

Gurman zufolge wird der Prozessor für diese Brille auf Chips basieren, die bereits in der Apple Watch verwendet werden. Ausschlaggebend ist hier der relativ geringe Energieverbrauch. Der Chip wurde so angepasst, dass einige Bestandteile entfernt wurden, um die Energieeffizienz sogar noch weiter zu verbessern. Dabei wird der Prozessor trotzdem in der Lage sein, mehrere Kameras zu verarbeiten.

Die Produktion der neuen Brille soll entweder Ende 2026 oder Anfang 2027 beginnen. Wie bei den meisten kundenspezifischen Chips von Apple wird auch hier TSMC die Fertigung übernehmen.

Gurman berichtet zudem, dass Apple auch mit Kameras in anderen Geräten experimentiert, darunter AirPods und zukünftige Apple Watch Modelle. Der Chip, der für die AirPods entwickelt wird, um diese Funktionen zu steuern, trägt angeblich den Namen „Glennie“, während der Chip für die Apple Watch „Nevis“ heißen soll.