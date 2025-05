Im vergangenen Jahr hat EcoFlow die neue DELTA 3 Serie angekündigt und auf den Markt. Wir hatten nun die Möglichkeit, die Powerstation DELTA 3 Plus zu testen. Der mobile Speicher ist mit seinem verhältnismäßig geringen Gewicht von 12,5kg und einer Kapazität von 1024Wh (erweiterbar auf bis zu 5kWh) ideal für drinnen, draußen und unterwegs geeignet.

Test: EcoFlow DELTA 3 Plus

Powerstationen sind in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Insbesondere die Energiekrise und das Camping-Fieber dürften dazu beigetragen, dass immer mehr Powerstationen über die Ladetheke den Weg in die privaten Haushalte und Camper gefunden haben. In der Vergangenheit haben wir bereits Powerationen unterschiedlicher Größen und Hersteller getestet. Dabei haben wir uns unter anderem EcoFlow DELTA 2 Max näher angeguckt und getestet. Dieses Mal haben wir uns mit er DELTA 3 Plus ein etwas kleineres, aber nicht weniger interessantes Modell vorgenommen.

Blicken wir zunächst einmal auf die Eckdaten bzw. Spezifikationen von DELTA 3 Plus. Die Powerstation bietet eine Kapazität von 1024Wh und wiegt dabei gerade einmal 12,5kg. Die Abmessungen betragen 398 x 200 x 284mm. Das Gerät wirkt kompakt und handlich zu gleich, so dass man dieses tatsächlich in den heimischen vier Wänden, im Garten, unterwegs beim Camping oder wo auch immer gut mitführen und nutzen kann.

Insgesamt bietet DELTA 3 Plus elf Ausgänge. Über die vier klassischen Steckdosen könnt ihr 1800W (Spitzenleistung 3600W) abrufen. Die beiden USB-A Anschlüsse unterstützen Schnellladen mit 36W (Hinweis: DELTA 3 „nur“ 2x 18W). Weiter bieten die beiden USB-C Anschlüsse jeweils 140W (Hinweis: DELTA 3 „nur“ 2x 100W). Zudem bietet euch die Powerstation 2x DC5521 (2 × 12,6 V, 3 A max.). Dazu gesellt sich noch ein Kfz-Anschluss als Ausgabe (2,6 V, 10 A, 126 W max.). Mit dieser Kombination an Buchsen dürftet ihr den Großteil eurer Geräte versorgen können.

Insbesondere die vier klassischen Steckdosen dürften dafür sorgen, dass ihr den Großteil eurer Haushaltsgeräte oder Handwerksgeräte mit Strom versorgen könnt.

Nicht weniger spannend sind die Möglichkeiten, wie ihr DELTA 3 Plus mit Strom versorgen bzw. aufladen könnt. Zunächst einmal könnt ihr die Powerstation über die Steckdose mit 1500W aufladen und somit innerhalb von 56 Minuten für eine vollständige Aufladung sorgen. Im Fahrzeug könnt ihr das Gerät mit einem Batterieladegerät und 800W in 1,3 Stunden vollständig laden.

Besonderes hervorzuheben – und das werden Camping-Freunde sicherlich bestätigen – ist das autarke Aufladen mit Solarpanelen. Während DELTA 3 „nur“ ein Solarpanel mit 500W zulässt (vollständiges Aufladen in 130min), könnt ihr an DELTA 3 Plus sogar zwei Soalrpanele mit jeweils 500W anschießend. So könnt ihr die Powerstation mit grüner Energie im Idealfall in 70 Minuten vollständig aufladen. Zu Testzwecken haben wir ein aufklappbares 400W EcoFlow Solarpanel verwendet. Der Ladevorgang dauert dann natürlich ein wenig länger, mit dem sonnigen Wetter der letzten Tage war es aber überhaupt kein Problem, die Powerstation zügig wieder aufzuladen.

Auch hybrides Laden ist übrigens möglich. So könnt ihr ein Aufladen mittels Solar und über die Steckdose kombinieren. Schneller aufgeladen wird die Powerstation damit zwar nicht (AC + PV: 56 Minuten mit 1500W), aber ihr seid flexibler und könnt kostenlosen Strom über die Solareingänge mit Strom aus der Steckdose paaren.

Mit einer Kapazität von 1024Wh bietet euch die DELTA 3 Plus in jedem Fall eine ordentliche Portion Leistung, um kleinere Geräte über einen längeren Zeitraum betreiben zu können. Solltet ihr allerdings stromfressende Geräte anschließend, werdet ihr schnell merken, wie der Akkustand schwindet. Dann kann auch schon mal nach 30 Minuten der Akku leer sein. Betreibt man beispielsweise einen Wasserkocher und verbraucht 2000W, so wirkt sich dies deutlich auf die Akkulaufzeit aus. Ein Smartphone könnt ihr hingegeben über viele, viele Stunden mit Strom versorgen. Aber mal ganz ehrlich. Im Normalfall definiert man vor dem Kauf, welche Geräte man anschließen möchte. Kommt man zu dem Schluss, dass DELTA 3 Plus zu schnell leer sein könnte, so entscheidet man sich schlicht für ein anderes größeres Modell oder einen Erweiterungsakku.

Wie eingangs erwähnt, könnt ihr DELTA 3 Plus mit Zusatzbatterien auf bis zu 5kWh erweitern. Da DELTA 2 Max, DELTA 2, DELTA Pro 3 und DELTA 3 Zusatzbatterien unterstützt werden, seid ihr da ziemlich flexibel. Zudem könnt ihr EcoFlow PowerStream mit DELTA 3 Plus verwenden.

Während unseres Tests haben wir diverse Endgeräte an die Powerstation angeschlossen. Zum Einsatz kamen kleinere Geräte, darunter iPhone, iPad, Nintendo Switch, aber auch größere Geräte, wie z.B. Wasserkocher, ein Elektrogrill, ein Rasenmäher und diverses elektrisches Werkzeug. Alle Geräte konnte DELTA 3 Plus mit ausreichend Strom versorgen. Sind „kleinere“ bzw. leistungsärmere Geräte angeschlossen, so schnurrt die Powerstation so leise wie ein Kätzchen. Sobald allerdings „Energiefresser“ angeschlossen sind (EcoFlow spricht von einer Leistung ab 1200W), ist das Gerät zu hören (40dB), da der Lüfter zur Kühlung anspringt. Ihr müsst allerdings keine Sorge haben, dass das Gerät so laut wird, dass ihr nachts beim Camping nicht schlafen könnt. In der Regel hat man nachts im Zelt oder Camper allerdings auch keine strom-fressenden Geräte angeschlossen, zumal der Akku eh nicht die ganze Nacht halten würde. Nachts werden vermutlich eher kleinere Geräte, wie Smartphones, Tablets oder was auch immer mi Strom versorgt.

Was gibt es noch über DELTA 3 Plus zu berichten. Die Powerstation kann auch als USV eingesetzt werden. Die Umschaltung erfolgt in weniger als 10ms, wenn das Stromnetz ausfällt. Dadurch können Desktop-Computer, Notebooks, NAS-Server, 3D-Drucker etc. sofort auf die Stromversorgung der Powerstation zurückgreifen. Darüberhinaus unterstützt DELTA 3 Plus die HID-Kommunikation bei NAS-Servern. Sie sendet ein Signal, bevor die Batterie vollständig entladen ist, um den Server aufzufordern, Daten zu sichern und herunterzufahren.

Ihr könnt die EcoFlow-App in Kombination mit DELTA 3 Plus verwenden, müsst dies allerdings nicht. In unseren Augen gibt es allerdings nur wenige Argumente dies nicht zu tun. Zunächst einmal könnt ihr über die App – auch von unterwegs – den Akkustand einsehen und Energieflüsse überwachen. Der TOU-Modus (Time of Use) optimiert den Stromverbrauch und spart so täglich Stromkosten. DELTA 3 Plus kann das Laden und Entladen während der Haupt- und Nebenzeiten automatisch steuern, um so im TOU-Modus Energiekosten zu sparen. Zudem könnt ihr über die App die Powerstation dahingehend steuern, dass ihr die angeschlossenen Geräte ein- und ausschaltet. Zum guten Schluss könnt ihr über die App natürlich auch Firmware-Updates durchführen.

EcoFlow verwendet LiFePO4-Zellen (LFP) der dritten Generation, die ein schnelles Aufladen ohne Kompromisse bei der Haltbarkeit ermöglichen. Mit 4 000 Ladezyklen bis zu 80 % Kapazität können Sie bis zu 10 Jahre lang zuverlässig arbeiten. Zudem spricht der Hersteller von einer IP65-Zertifizierung, so dass das Gerät spritzwasser- und staubgeschützt ist und eine lange Lebensdauer in den unterschiedlichsten Umgebungen gewährleisten. Über 40 Schutzfunktionen gegen Strom-, Spannungs-, Temperatur- und Kurzschlussrisiken integriert. Ein intelligentes Managementsystem und ein thermischer Überlastschutz verhindern Explosionen und Brände für maximale Sicherheit.

Fazit

EcoFlow DELTA 3 Plus hinterlässt auf uns einen absolut überzeugenden Eindruck und sucht in der Leistungsklasse sicherlich ihres Gleichen. Die PowerStation verfügt über ein hochwertiges, kompaktes und zeitloses Design, lässt sich innerhalb weniger Minuten installieren und bietet mit ihren technischen Daten ausreichend Leistung, um eine Vielzahl an Geräten mit Strom zu versorgen. Allerdings dürft ihr nicht die Erwartung haben, dass ihr leistungshungrige Geräten über Stunden mit Strom versorgen könnt. Nichtsdestotrotz könnt ihr eure Pommes beim Campen in der Heißluftfriteuse zubereiten, euch die Haare mit einem Fön trocknen, den kabelgebundenen Rasenmäher an normalerweise „stromlosen“ Orten mit Energie versorgen und vieles mehr. Jeder hat vermutlich seine eigenen Szenarien im Kopf, wie die DELTA 3 Plus verwendet werden kann.

Die Abgabe von Strom ist das eine, auf Aufnahme ist das andere. Auch hier zeigt sich EcoFlow DELTA 3 Plus – wie weiter oben beschrieben – sehr flexibel. Besonders hervorzuheben sind die beiden Solareingänge, die 2x 500W verarbeiten können. So ist man z.B. dem Campingplatz (oder wo auch immer) unabhängig.

Die EcoFlow-App bietet euch verschiedene Einstell- und Konfigurationsmöglichkeiten. Ihr könnt die PowerStation auch ohne App-Nutzung verwenden, wir empfehlen euch jedoch diese zu installieren. Ihr seht in einer Übersicht die Stromflüsse, könnt die verschiedenen Ausgänge ein- und ausschalten, könnt die Ladegeschwindigkeit definieren, Lade- und Entladegrenzwerte festlegen, Firmware-Updates festlegen etc. pp.

Der Listenpreis von DELTA 3 Plus beträgt 999 Euro (EcoFlow Store | Amazon) . Das ist schon ein stolzer Preis und vermutlich würden wir zu diesem Preis auch nicht zugreifen. Allerdings hat sich der Straßenpreis derzeit irgendwo so zwischen 720 Euro und 750 Euro bei den verschiedenen Händlern eingependelt. Für kurze Zeit war das Gerät auch schon einmal für 699 Euro erhältlich. Bei solchen Preis besitzt die PowerStation in unseren Augen dann wieder ein Top-Preis-/Leistungsverhältnis, bei dem man bedenkenlos zugreifen kann.