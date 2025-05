Nach dem Launch der iPhone 16 Generation nahm Apple die Pro-Modelle des iPhone 15 aus dem eigenen Shop. Seit einigen Monaten sind die Pro-Modelle in Deutschland jedoch wieder bei Apple im Refurbished Store zu haben, zusammen mit dem iPhone 15 und iPhone 15 Plus. Wie sich nun zeigt, können sich nun auch Kunden aus UK über die generalüberholten iPhone 15 Modelle freuen.

iPhone 15: alle Modelle im Apple Refurbished Store erhältlich

Es hat zwar rund vier Monate gedauert, aber jetzt ist die gesamte iPhone 15 Familie wieder im UK Refurbished Store vereint. Warum es im Vereinigten Königreich so lange gedauert hat, ist nicht bekannt. Immerhin konnten wir euch bereits im Januar berichten, dass Apple generalüberholte iPhone 15 (Pro) Modelle im deutschen Store anbietet.

Alle Geräte, die Apple über seinen Refurbished Store verkauft, sind generalüberholt. Jedes Gerät wird mit einer brandneuen Batterie, einem neuen Gehäuse und einem neuen USB-C-Kabel ausgeliefert. Refurbished iPhones enthalten außerdem die Apple Standardgarantie von einem Jahr, mit der Option, AppleCare+ für eine erweiterte Abdeckung hinzuzufügen.

Aktuell sind mehrere Farb- und Speicheroptionen im deutschen Store verfügbar, aber die Verfügbarkeit kann sich ändern, wenn Apple seinen Bestand aktualisiert. Wenn ihr eine bestimmte Kombination sucht, lohnt es sich, regelmäßig nachzuschauen, was auf Lager ist.

-> Hier geht es direkt in den Apple Refurbished Store

Das generalüberholte iPhone 15 ist im Apple Refurbished Store beispielsweise ab 719 Euro (statt 849 Euro) zu haben, während das iPhone 15 Plus derzeit nur mit 256 GB erhältlich ist und 919 Euro (statt 1079 Euro) kostet. Das iPhone 15 Pro gibt es ab 929 Euro (statt 1099 Euro) und das iPhone 15 Pro Max ab 1129 Euro (statt 1329 Euro).

Neugeräte bei Amazon nur etwas teurer oder sogar billiger

An dieser Stelle sei der Hinweis erlaubt, dass es sich in jedem Fall lohnt, vor dem Kauf eines refurbished iPhone bei Amazon vorbeizuschauen. Dort werden Neugeräte teils nur etwas teurer verkauft oder sind je nach Farbe sogar günstiger. So verlangt Amazon für das iPhone 15 128 GB je nach Farbe nur knapp 700 Euro.