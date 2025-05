Apples iPhone 18 Pro ist zwar noch rund anderthalb Jahre entfernt, aber die Gerüchteküche hält bereits einige interessante Informationen bereit. Wenn sich die ersten Leaks bewahrheiten, können wir große Fortschritte bei der Display-Technologie, den Kamerafähigkeiten und der Verarbeitungsleistung erwarten. MacRumors hat sich den aktuellen Stand der Gerüchte genauer angeschaut und zeigt uns sieben interessante Features, die für das iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max geplant sein sollen.

Face ID unter dem Display

Laut den jüngsten Leaks testet Apple derzeit eine neue Methode, um Face ID unter dem Display zu verstecken. Angeblich arbeitet das Unternehmen an neuen Techniken, die Teile des Displays für Infrarotlicht durchlässig machen, ohne die Anzeigequalität zu beeinträchtigen. Sollte alles nach Plan verlaufen, könnten die 2026er Pro-Modelle somit auf die Dynamic Island verzichten.

Kleine Front-Lochkamera

Während das Face ID Modul unter dem Display positioniert wird, soll die Frontkamera in einem kleinen Lochausschnitt in der oberen linken Ecke unterkommen. Dies erfolgt mit der sogenannten HIAA-Technologie. HIAA steht für Hole-in-Active-Area, eine von Samsung entwickelte Display-Technologie. Dabei wird mithilfe von Laser-Mikrobohrungen ein winziges Loch direkt in die Pixel des Displays gebohrt.

Variable Blende in der Hauptkamera

Es gibt Gerüchte, dass Apple die 48-MP-Hauptkamera des iPhone 18 Pro mit einer variablen Blende ausstatten wird. Im Gegensatz zur festen Blende von ƒ/1,78 bei den aktuellen Pro-Modellen lässt sich mit dieser Neuerung einstellen, wie viel Licht in das Objektiv gelangt. Das ermöglicht unter anderem mehr kreative Kontrolle über die Hintergrundunschärfe (Bokeh) und bietet eine bessere Leistung bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen.

Neuer Kamerasensor von Samsung

Eine der vielleicht überraschendsten Entwicklungen ist Apples möglicher Wechsel zu Samsung bei den Bildsensoren. Apple hat sich bei seinen Kamerasensoren lange auf Sony verlassen, aber das könnte sich mit dem iPhone 18 Pro ändern.

Berichten zufolge arbeitet Samsung an einem dreilagigen, gestapelten Sensor, der in Apples Flaggschiff-Smartphone zum Einsatz kommen soll. Das Upgrade könnte eine verbesserte Reaktionszeit der Kamera, weniger Rauschen bei schlechten Lichtverhältnissen und einen größeren Dynamikbereich bedeuten. Wenn sich dieses Gerücht bewahrheitet, könnte es sich um eine der wichtigsten iPhone-Kamera-Upgrades seit Jahren handeln.

12 GB RAM

Apple hatte letztes Jahr sein gesamtes iPhone 16 Lineup auf 8 GB RAM aufgerüstet, und das aus gutem Grund. Apple Intelligence hat insbesondere beim Arbeitsspeicher hohe Ansprüche. Dieses Jahr soll die iPhone 17 Generation mit einem Upgrade auf 12 GB RAM den nächsten Schritt machen. Wie aktuelle Leaks vermuten lassen, wird sich der Fokus auf den Arbeitsspeicher fortsetzen. So sollen die Pro-Modelle des iPhone 18 mit schnelleren RAM-Modulen ausgestattet werden. Der von Apple geplante 6-Kanal-LPDDR5X RAM ist eine Weiterentwicklung des bisherigen LPDDR5-Standards und bringt vor allem mehr Tempo bei gleichzeitig besserer Energieeffizienz.

C2 Modem

Apple entfernt sich immer mehr von Qualcomm-Modems. Da überrascht es nicht, dass das iPhone 18 Pro mit Apples hauseigenen Modem der zweiten Generation ausgestattet sein wird. Der C2-Chip soll sowohl die Geschwindigkeit als auch die Effizienz verbessern und in den USA mmWave 5G unterstützen.

A20 Pro Chip

Apples A20 Pro Chip für die iPhone 18 Pro Modelle werden angeblich mit dem 2nm-Prozess von TSMC, bekannt als N2, hergestellt. Die neuesten A18 und A18 Pro Chips für die iPhone 16 Serie verwenden TSMCs 3nm-Prozess der zweiten Generation, während die A19 und A19 Pro Chips für die iPhone 17 Serie voraussichtlich TSMCs 3nm-Prozess der dritten Generation verwenden werden.

Die Umstellung auf ein 2nm-Verfahren ab den A20 Chips würde mehr Transistoren in jedem Chip ermöglichen, was die Leistung steigern wird. Berichten zufolge sollen die A20 Chips bis zu 15 % schneller und bis zu 30 % stromsparender sein als die A19 Chips.