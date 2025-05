Netflix arbeitet an einem umfassenden Redesign seiner Benutzeroberflächen auf Smart-TVs und Mobilgeräten. Mit den Änderungen soll das Nutzererlebnis verbessert, Inhalte leichter auffindbar gemacht und die Darstellung zeitgemäß an aktuelle Sehgewohnheiten angepasst werden. Erste Einblicke gibt der Streaming-Anbieter nun auf seiner Webseite in Form von Screenshots und Detailinformationen.

Frischer Look und smarte Funktionen für die Netflix TV-App

Die auffälligste Neuerung betrifft die Startseite der TV-App. Künftig werden Informationen zu Serien und Filmen deutlich prominenter präsentiert. So sollen Hinweise wie „Emmy-Preisträger“ oder Platzierungen in den Netflix-Charts direkt unter den Titeln sichtbar sein.

Auch die Navigation wird grundlegend überarbeitet. Statt am linken Rand werden zentrale Funktionen wie die Suchleiste und die Merkliste künftig am oberen Bildschirmrand positioniert. Das neue Layout sorgt für eine aufgeräumte Optik und eine intuitive Bedienung. Netflix verspricht zudem, dass die Startseite dynamischer auf das Nutzungsverhalten reagieren wird. So sollen sich die Empfehlungen schneller und genauer an Stimmung, Genres oder zuletzt konsumierte Inhalte anpassen. Der Rollout wird in den kommenden Wochen schrittweise erfolgen.

Neuerungen für die mobile App

Nicht nur auf dem Fernseher, auch unterwegs bekommt die Netflix-App neue Funktionen. Besonders interessant ist eine KI-basierte Suche, die vorerst für iOS-Nutzer im Rahmen eines Beta-Tests verfügbar sein wird. Mithilfe generativer KI werden Nutzer Inhalte in natürlicher Sprache suchen können. Wer etwa sagt: „Ich möchte etwas Lustiges und Aufmunterndes sehen“, bekommt entsprechend zugeschnittene Vorschläge.

Darüber hinaus arbeitet Netflix an einer neuen Entdeckungsfunktion. Hier werden in einem vertikalen Feed kurze Ausschnitte aus Serien und Filmen präsentiert. Die Ausschnitte lassen sich direkt abspielen, zur Merkliste hinzufügen oder mit anderen teilen. Auch dieses Feature startet zunächst in begrenztem Umfang und wird getestet, bevor es für alle Nutzer ausgerollt wird.