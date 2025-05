Apple arbeitet hinter den Kulissen an allerhand Neuheiten. Kernelement aller neuen Produkte sind die von Apple selbst entwickelten Chips. So arbeitet das Unternehmen nicht nur an neuen Prozessoren, für seine iPhone-Modelle, für Macs und eine smarte Kamera-Brille, sondern auch für mit Kameras ausgestattete Apple Watch- und AirPods-Modelle.

AirPods und Apple Watches mit Kameras könnten im Jahr 2027 auf den Markt kommen

Schon seit längerem wird kolportiert, dass Apple an zukünftigen Apple Watch und AirPods-Modellen arbeitet, dir mit Kameras ausgestattet sind. So berichtet Bloomberg, dass Apple an einem einem neuen Chip namens „Nevis“ arbeitet, der in den mit Kameras-ausgestatteten Apple Watches zum Einsatz kommen soll. Gleichzeitig arbeitet Apple an einem Chip namens „Glennie“, der bei den AirPods zum Zuge kommen soll. Apple erklärtes Ziel ist es, die Chips bis zum Jahr 2027 fertigzustellen. Wenn die Chips früh genug im Jahr verfügbar sind, könnte eine Markteinführung noch im selben Jahr erfolgen.

Bereits im vergangenen Jahr gab Apple-Analyst Ming Chi Kuo zu verstehen, dass Apple seine Wearables mit Infrarotkameras ausrüsten wird, um mit Vision Pro und zukünftigen Geräten ein verbessertes räumliches Klangerlebnis zu ermöglichen. Zudem könnten Kameras möglicherweise auch die Gestensteuerung in der Luft unterstützen und Handbewegungen erkennen. Gurman deutete an, dass Apple über Kameras nachdenkt, die Daten an die KI liefern. Klassische Kamera-Funktionen, wie die Aufnahme von Fotos, FaceTime etc. sind nicht zu erwarten.