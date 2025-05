Apples Kalender-App könnte bald ein umfangreiches Upgrade erhalten. Wie der französische Tech-Blog MacGeneration berichtet, hat Apple im April 2024 das kanadische Startup-Unternehmen Mayday Labs übernommen, was kürzlich durch einen Bericht der Europäischen Kommission ans Licht kam. Während die Nachricht bisher unter dem Radar blieb, könnte sie auf bedeutsame Änderungen hinweisen, wie wir in Zukunft unsere Termine auf dem iPhone, iPad und Mac verwalten.

Intelligente Zeitplanung

Gemäß dem Digital Markets Act der EU ist Apple verpflichtet, bestimmte Übernahmen offenzulegen, und Mayday Labs steht auf dieser Liste. Obwohl der Gründer von Mayday, Jeremy Bell, die Übernahme in einem Blogbeitrag vom April 2024 bestätigte, erwähnte er Apple nicht namentlich. Der Beitrag wurde ohnehin inzwischen gelöscht. Laut den behördlichen Unterlagen erwarb Apple nicht nur die Technologie des Start-ups, sondern auch die Rechte, ausgewählten Mayday-Mitarbeitern einen Arbeitsplatz anzubieten.

Warum war Mayday also eine Übernahme wert? Das Unternehmen hat ein KI-gestütztes Produktivitätstool entwickelt, das Kalenderfunktionen, Aufgabenverwaltung und intelligente Terminplanung in einer einzigen nahtlosen App vereint. Es ging nicht nur um die Vereinbarung von Besprechungen oder die Nachverfolgung von To-dos. Mayday nutzte künstliche Intelligenz, um die besten Zeiten für Termine und Aufgaben zu finden und lernte dabei die Gewohnheiten und Vorlieben der Nutzer. Je mehr man die App verwendete, desto besser funktionierte sie bei der Organisation der Arbeitszeit.

Ein weiteres herausragendes Feature war die Teamarbeit-Planung. Die App konnte sich mit anderen Nutzern koordinieren, um Besprechungen zu planen, wenn alle frei waren, außerdem bot sie eine automatische Neuplanung, um sich an veränderte Anforderungen anzupassen. All dies war in ein benutzerfreundliches, für Apple-Geräte konzipiertes Erlebnis verpackt. Mayday hatte seine App jedoch kurz nach der Übernahme eingestellt, wahrscheinlich um den Weg für einen stillen Übergang der Funktionen in Apples eigenes Software-Ökosystem freizumachen.

Was bedeutet das für den Apple-Kalender?

Obwohl Apple keine offizielle Ankündigung gemacht hat, ist es wahrscheinlich, dass die intelligenten Planungsfunktionen von Mayday Einfluss auf zukünftige Updates der Kalender-App haben werden. Die Integration mit Apple Intelligence könnte dazu beitragen, dass der Kalender nicht nur ein Ort zum Speichern von Ereignissen wird, sondern ein echter Assistent, der den Zeitplan des Nutzers versteht.

Apple hat bereits erste Schritte in diese Richtung unternommen. In iOS 18 wurden Kalender und Erinnerungen enger miteinander verknüpft, was darauf hindeutet, dass Apple den Grundstein für ein leistungsfähigeres Zeitmanagement legt. Mit iOS 19, iPadOS 19 und macOS 16, die auf der WWDC im nächsten Monat vorgestellt werden sollen, könnten wir bald die ersten Anzeichen dieser KI-unterstützten Funktionen sehen.