Apple arbeitet an neuen Prozessoren für leistungsstärkere Macs und zukünftigen AI-Funktionen, die die Features von Apple Intelligence erweitern. Unter anderem sind bereits der M6- und M7-Chip sowie neue Chips für für AI-Server in Arbeit.

Der M5-Chip dürfte in diesem Jahr noch debütieren, Apple arbeitet allerdings bereits an den nächsten Generationen seiner Chips. Die M6-Chips, die intern den Codenamen „Komodo“ tragen sollen auf den M5-Chip folgen, während Chips mit dem Codenamen „Borneo“ Apples zukünftige M7-Prozessoren darstellen werden. Ein weiterer, fortschrittlicherer Mac-Chip, der in Zukunft auf den Markt kommen wird, trägt den Codenamen „Sotra“.

Doch nicht nur Chips für Endverbraucher-Geräte sind in Arbeit, auch an neuen Chips für KI-Server arbeitet das Unternehmen in Cupertino. Dabei handelt es sich um Apples ersten Prozessoren, die speziell für diesen Zweck entwickelt werden. Aktuell setzt Apple bei seinen Server-Chips auf Prozessoren, die auch in High-End-Macs eingesetzt werden.

Bloomberg berichtet weiter, dass die Serverchips, an denen Apple arbeitet, Teil des „Baltra“-Projekts sind. Diese sollen im Jahr 2027 fertiggestellt sein. Apple arbeitet an mehreren Chiptypen, darunter solche mit der doppelten, vierfachen und achtfachen Anzahl an CPUs und GPUs im Vergleich zum aktuellen M3 Ultra.

Darüberhinaus heißt es in dem Bericht, dass Apple auch ein speziellen Chips für Start Glasses arbeitet, die mit den Meta Ray-Bans konkurrieren sollen. Auch neuen Chips für AirPods und neue Apple Watch Modelle sind in Arbeit.