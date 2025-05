Im vergangenen Monat präsentierte Apple TV+ den offiziellen Trailer zu „Long Way Home“ mit Ewan McGregor und Charley Boorman. Ab sofort steht die neue Motorrad-Abenteuerserie auf dem Apple Video-Streaming-Dienst bereit.

Apple TV+: „Long Way Home“ ist gestartet

Motorrad-Fans aufgepasst. Ab sofort steht die neue Motorrad-Abenteuerserie „Long Way Home“ mit Ewan McGregor und Charley Boorman auf Apple TV+ bereit.

„Long Way Home“ begleitet Ewan und Charley auf restaurierten Oldtimer-Motorrädern von Ewans Heimat in Schottland zu Charleys Heimat in England – doch statt den kürzesten Weg nehmen sie den langen! Sie fahren über die Nordsee nach Skandinavien, den ganzen Weg bis zum Polarkreis und dann hinunter ins Baltikum und durch Kontinentaleuropa, bevor sie schließlich zwei Monate später über den Ärmelkanal zurückfahren. Es ist ein Abenteuer, das sie in mehr als 15 Länder führt, durch spektakuläre Landschaften und über einige der schönsten Autostraßen der Welt. Unterwegs tauchen sie in die Kultur jedes Landes ein, treffen Einheimische und versuchen sich an einzigartigen und vielseitigen Aktivitäten.

Ewan McGregor und Charley Boorman agieren gleichzeitig als ausführenden Produzenten. Insgesamt zehn Episoden von „Long Way Home“ warten auf euch? Falls ihr euch einen kleinen Eindruck der Serie verschaffen möchtet, so haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.