Apple beauftragt regelmäßig Künstler, die mit ihrer Kreativität zeigen, wie weit die iPhone-Kameras ausgereizt werden können. Dabei entstehen beeindruckende „Shot on iPhone“ Fotos und Videos. Mittlerweile gehört die im Jahr 2014 ins Leben gerufene Kampagne zu Apples wichtigsten Werbewerkzeugen. Jetzt hat das Unternehmen sein neuestes „Shot on iPhone“ Video mit dem Titel „Last Scene“ veröffentlicht.

Filmreife Produktion mit starker Geschichte

„Last Scene“ erzählt eine berührende und zugleich spannende Geschichte. Ein Drehbuchautor trifft auf Yui, ein Mädchen, das 50 Jahre in die Vergangenheit gereist ist. Gemeinsam versuchen sie, die Zukunft eines TV-Dramas zu retten. Dabei stehen sie vor schwierigen Entscheidungen, die letztlich Yuis eigene Existenz bedrohen. Die Geschichte überzeugt nicht nur mit emotionaler Tiefe, sondern auch mit einer visuellen Umsetzung, die in ihrer Qualität an große Filmproduktionen erinnert.

Der rund 30-minütige Kurzfilm wurde mit dem iPhone 16 Pro aufgenommen. Apple zeigt damit, wie professionelle Ergebnisse auch mit einem Smartphone möglich sind. Zwar ist der Film ausschließlich auf Japanisch verfügbar, doch immerhin bietet Apple englische Untertitel an.

Ein Blick hinter die Kulissen

Begleitend zum Hauptfilm gibt es ein etwa vierminütiges Making-of-Video, das interessante Einblicke in die Produktion liefert. Auch dieses Video wurde vollständig mit dem iPhone gefilmt und zeigt, wie vielseitig das Gerät selbst in professionellen Settings einsetzbar ist.