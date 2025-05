Apple hatte eine ungewöhnliche Anfrage für die hauseigene Comedyserie „The Studio“. Einem aktuellen Bericht von Business Insider zufolge fragte das Unternehmen beim Serienschöpfer Seth Rogen an, ob Apple-CEO Tim Cook in „The Studio“ einen Cameo-Auftritt übernehmen könnte. Rogen hatte jedoch andere Pläne und lehnte die Anfrage ab.

„The Studio“ zeigt lieber Netflix-CEO als Tim Cook

„The Studio“ bietet einen besonderen Gastauftritt. Netflix-CEO Ted Sarandos spielt eine fiktive Version seiner selbst in einer kurzen, aber prägnanten Szene. Er trifft eine Figur namens Matt Remick in einer Toilette bei den Golden Globes. Remick, ein Studiomanager in der Serie, scheint verwirrt darüber zu sein, wie oft Sarandos während der Dankesreden gedankt wird. Der Netflix-CEO antwortet mit einem Augenzwinkern, dass die Dankbarkeit nicht gerade von Herzen kommt, sie sei viel mehr in Verträgen festgehalten.

Dieser kleine, aber pointierte Austausch kam bei den Zuschauern gut an, aber fast wäre es anders gelaufen. Rogen verriet, dass Apple an das Team mit dem Vorschlag herangetreten ist, Sarandos durch Cook zu ersetzen. Die Macher lehnten höflich ab. In Anbetracht der Natur der Szene hat es wahrscheinlich den satirischen Charakter der Szene bewahrt, sie auf Armlänge von der Apple-Spitze fernzuhalten.

Sarandos auf einer konkurrierenden Plattform wie Apple TV+ auftreten zu lassen, soll wahrscheinlich ironisch wirken. Auftritte von Führungskräften zwischen konkurrierenden Unternehmen sind nicht üblich. Das macht die Szene sowohl überraschend als auch frech. Es ist ein Augenzwinkern an die Industrie, mit Tim Cook hätte das in dieser Weise nicht funktioniert. Cook kann aber noch auf einen Auftritt hoffen. So wurde „The Studio“ bereits für eine zweite Staffel verlängert, noch bevor die letzte Folge der ersten Staffel am 21. Mai erscheint.

„The Studio“ auf Apple TV+

„The Studio“ zeigt uns Seth Rogen in der Hauptrolle als Matt Remick, den frisch gebackenen Leiter der Continental Studios. Das fiktive Filmstudio steckt in großen Schwierigkeiten und versucht, sich in einer Branche über Wasser zu halten, die nicht immer allzu freundlich zu den Künstlern ist.

Matt und sein Team von Führungskräften sehen sich mit einer Reihe von komisch-chaotischen Herausforderungen konfrontiert: Künstler mit mehr Ego als Verstand, Firmenbosse, die Blockbuster-Erfolge fordern, und das alltägliche Drama, Filme zu produzieren, die Leute vielleicht tatsächlich sehen wollen. Wenn ihr euch schon immer gefragt habt, was hinter den Studiotoren vor sich geht, dann verspricht die Serie, all das Chaos und die „Fast-Katastrophen“ zu liefern, die Hollywood zu bieten hat. Dabei ist natürlich alles für das ironische Comedy-Format angepasst.