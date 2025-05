Gerüchten zufolge erhalten wir dieses Jahr mit dem iPhone 17 Air ein Gerät, das das Design von Smartphones neu definieren könnte. Das iPhone 17 Air soll an seiner dünnsten Stelle nur 5,5 mm messen. So schick das schlanke iPhone zweifelsohne sein wird, so stellt sich jedoch auch die Frage, ob man von dem Design überhaupt etwas mitbekommt, wenn das Gerät in einem Case steckt. Ein neues Video gibt nun Hoffnung, dass das iPhone 17 Air auch in einem Case seinen schlanken Charakter beibehält.

Video zeigt neue Dummy-Modelle

In dem neuen Clip werden Dummy-Modelle des iPhone 17 Pro Max und des iPhone 17 Air verglichen. Anschließend wird das iPhone 17 Air in einem Case gezeigt, das aussieht wie eine Apple Beats Schutzhülle, die in diesem Fall speziell für dieses dünnere Modell entwickelt wurde.

Trotz der zusätzlichen Schutzschicht wirkt das iPhone 17 Air immer noch dünner als das iPhone 17 Pro Max ohne Hülle. Natürlich handelt es sich hierbei nur um unverbindliche Attrappen, sodass wir nur mit Annahmen arbeiten können. Aber wenn das endgültige Produkt dieses Design widerspiegelt, könnte das iPhone 17 Air seinem Namen alle Ehre machen, auch wenn es in einem Case steckt.

Iphone 17 Air case testing pic.twitter.com/kz1SM7vsgc — pipfix (@LusiRoy8) May 8, 2025

Die Eleganz bringt Kompromisse mit sich. Am Wochenende sind Berichte aufgetaucht, die darauf hindeuten, dass das iPhone 17 Air im Vergleich zu anderen Modellen eine deutlich kürzere Akkulaufzeit haben könnte. Das ist angesichts des begrenzten Platzes in dem kompakten Gehäuse nicht überraschend. Um dem entgegenzuwirken, plant Apple angeblich die Rückkehr des mittlerweile eingestellten iPhone MagSafe Battery Pack. Dieses könnte als optionales Zubehör für das iPhone 17 Air angeboten werden und die verlorene Akkulaufzeit bei Bedarf nachreichen.