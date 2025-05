Kürzlich wurde Apple TV+ mit vier Auszeichnungen für die erfolgreiche Serien „Slow Horses“, „Bad Sisters“ und „The Velveteen Rabbit“ bei den BAFTA Television CRAFT Awards 2025 ausgezeichnet. Bevor am heutigen Tag die Zeremonie der BAFTA Television Awards stattfindet, hat Apple TV+ zum jährlichen BAFTA TV Brunch geladen.

Apple TV+ würdigt die Besten in Sachen Kreativität und Storytelling

Im Vorfeld der British Academy Television Awards 2025 kehrte Apple TV+ ins 180 House in London zurück, um seinen jährlichen BAFTA TV Brunch zu veranstalten und herausragende Leistungen des britischen Fernsehens zu feiern.

Beim diesjährigen BAFTA TV Brunch waren Stars aus gefeierten und preisgekrönten Apple Originals wie „Severance“, „Silo“ und „Slow Horses“ sowie angesehene Kreative wie Tramell Tillman, Dichen Lachman, Jonathan Pryce, Christopher Chung, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Sarah Niles, Kadiff Kirwan, Jessica Henwick, Imogen Waterhouse, Guy Remmers, Elliott Heffernan, Brian Cox, Jessica Gunning, Hiroyuki Sanada, Tom Grennan, Self Esteem, Adjoa Andoh, Jenna Coleman, Daisy Jelley, Daniel Ings, Weruche Opia, Laura Whitmore, Iain Stirling, Misan Harriman und mehr dabei.

Die Gewinner der BAFTA Television Awards werden in zwei Zeremonien bekannt gegeben. Nachdem die BAFTA Television Craft Awards am Sonntag, den 27. April, stattfanden, geht es am heutigen 11. Mai mit den BAFTA Television Awards weiter. Aufgrund der Zeitverschiebung findet die Veranstaltung in der Nacht auf den morgigen Montag statt.

Insgesamt erhielt Apple TV+ 13 Nominierungen für die BAFTA Television Awards 2025 für sieben Serien: „Slow Horses“, „Silo“, „Shrinking“, „Bad Sisters“, „Masters of the Air“, „Earthsounds“ und „The Velveteen Rabbit“