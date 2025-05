Apple bereitet sich anscheinend auf ein sehr ehrgeiziges Jahr 2027 vor. Wie Bloombergs Mark Gurman berichtet, wird das Jahr sowohl vertraute Upgrades als auch eine Vielzahl innovativer neuer Produkte bringen, was uns einen vollen Release-Kalender bescheren könnte.

Ein faltbares iPhone und ein Jubiläumsmodell

Das lang erwartete faltbare iPhone soll Berichten zufolge im Jahr 2027 auf den Markt kommen. Das Gerät könnte einen Meilenstein in der Hardware-Entwicklung von Apple markieren. Im Gegensatz zu den bisherigen faltbaren Geräten auf dem Markt strebt Apple ein Design ohne sichtbare Falte an. Gerüchten zufolge wird das faltbare iPhone mit einem 7,8 Zoll Innendisplay und einem 5,5 Zoll Außendisplay ausgestattet sein.

Neben dem faltbaren Modell entwickelt Apple angeblich ein weiteres komplett neues iPhone zum 20-jährigen Jubiläum des Original-iPhone. Das Smartphone soll das bieten, was Apples ehemaliger Designchef Jony Ive ursprünglich für das iPhone vorgesehen hatte. So hat sich Ive lange Zeit für ein iPhone eingesetzt, das „wie eine einzige Glasscheibe“ aussehen sollte. Dabei könnten alle Außenflächen des Geräts aus Glas bestehen und so ein nahtloses Erscheinungsbild bieten.

Smart Glasses

Das Jahr 2027 könnte auch Apples ersten Schritt in die Welt der Smart Glasses markieren. Auch wenn die erste Version nicht die immersive Augmented-Reality-Brille sein wird, die sich einige vorgestellt haben, wird sie voraussichtlich ähnliche Funktionen wie die Ray-Ban Meta Brillen bieten. Dazu gehören integrierte Kameras, Audio und Unterstützung für einen digitalen Assistenten.

Mithilfe der eingebauten Kameras und Apple Intelligence könnte die Brille visuelle Daten aus der Umgebung des Benutzers sammeln, um kontextbezogene Fragen zu beantworten. Stellt euch die Brille als eine elegante Möglichkeit vor, mit Siri zu interagieren und die Welt um euch herum zu erfassen, ohne das iPhone zücken zu müssen.

Siri Upgrade

Es wird erwartet, dass Apple bis 2027 erhebliche Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz machen wird. Angeblich arbeitet das Unternehmen an neuen Server-Prozessoren, die speziell für KI-Workloads entwickelt werden. Dies soll schnellere und genauere Antworten für Cloud-basierte Abfragen ermöglichen.

Die auffälligste Veränderung wird von Siri ausgehen. Berichten zufolge baut Apple den Sprachassistenten so um, dass er mit großen Sprachmodellen arbeitet. So soll Apples neue Siri natürlichere Unterhaltungen und ein tieferes kontextbezogenes Verständnis bieten und damit endlich mit modernen KI-Standards gleichziehen.

Ein Blick in die Apple Robotik

Apple befindet sich zwar noch in einem frühen Stadium der Entwicklung, erforscht aber den Bereich der Robotik als mögliche langfristige Ausrichtung. Ein in der Forschung befindliches Konzept ist ein Tischroboter, der mit einem Arm sowie einem Display ausgestattet ist und möglicherweise als Teil eines Smart Home Hubs gedacht ist.

Dieses Gerät könnte über die traditionelle Automatisierung hinausgehen. Apple experimentiert damit, dem Gerät eine Persönlichkeit zu verleihen, indem Bewegungen und Verhaltensweisen genutzt werden, um nonverbal mit dem Benutzer zu kommunizieren. In einem Forschungsvideo der Apple-Abteilung für maschinelles Lernen wurde in dem Zusammenhang eine Roboterlampe im Pixar-Stil vorgeführt, die auf eine Zukunft hindeutet, in der Form und Funktion auf überraschend emotionale Weise verschmelzen.