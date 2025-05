Die Verbindung mit einem öffentlichen Wi-Fi-System gestaltet sich oft umständlich, wenn eine Anmeldung über eine Webseite erfordert wird. Diese Netzwerke sind in Hotels, Flughäfen, Cafés und in öffentlichen Verkehrsmitteln weit verbreitet. Apple könnte bald die Art und Weise ändern, wie wir mit diesen Anmeldungen über mehrere Geräte hinweg umgehen. So berichtet Mark Gurman in seinem „Power On“ Newsletter bei Bloomberg, dass Apple an einer Möglichkeit arbeitet, den WLAN-Zugang über das gesamte Ökosystem der Geräte eines Nutzers zu optimieren, wenn dieser sich mit den öffentlichen Netzwerken verbindet.

Ein Login für alle Apple-Geräte im Hotspot-Netz

Seit der Veröffentlichung von iOS 11 und macOS High Sierra im Jahr 2017 profitieren Apple-Nutzer von der Möglichkeit, Wi-Fi-Passwörter zwischen Geräten zu teilen.

Dieser Komfort wurde jedoch nie auf öffentliche oder firmeneigene Wi-Fi-Netzwerke ausgeweitet. Diese leiten die Benutzer oft zu einer Anmeldeseite weiter, bevor sie den Internetzugang gewähren. Jedes Gerät muss in der Regel dieselben Schritte einzeln durchlaufen, was sehr lästig sein kann, wenn man mehrere Apple-Geräte wie ein iPhone, ein iPad und ein MacBook bei sich trägt.

Der neue Ansatz von Apple zielt darauf ab, diese Redundanz zu reduzieren. Wenn sich ein Benutzer auf einem Apple-Gerät, z. B. seinem iPhone, bei einem öffentlichen Netzwerk anmeldet, werden die Anmeldedaten und der Zugriff automatisch auf seine anderen Apple-Geräte übertragen. Das bedeutet, dass die Anmeldeschritte nicht mehr auf jedem Gerät wiederholt werden müssen.

iOS 19 wäre ein guter Kandidat für die Einführung der Funktion. Gurman merkt jedoch an, dass noch nicht bekannt ist, ob sie zum Start des Updates verfügbar sein wird.