Apple hat heute visionOS 2.5 für das Vision Pro Headset veröffentlicht. Das fünfte Update für das im September erschienene Betriebssystem visionOS 2 vereinfacht das Finden von Immersive Video Inhalte und 3D-Filme.

visionOS 2.5 ist da

Nachdem visionOS 2.4 im März ein großes Paket an Neuerungen eingeführt hat, handelt es sich bei visionOS 2.5 um ein kleines Update, das für Nutzer nur eine auffällige Neuerung mitbringt. So sind mit visionOS 2.5 ab sofort Immersive Video und 3D-Filme in der Apple TV-App auf einer eigenen Registerkarte zu finden.

Apple schreibt zum Update:

„Diese Version enthält Verbesserungen und Fehlerkorrekturen, einschließlich der neuen Registerkarte ‚Vision‘ in der Apple TV App, über die man Apple Immersive Video und 3D-Filme, die auf Apple Vision Pro verfügbar sind, einfach entdecken und ansehen kann.“

Die Build-Nummer für die Release-Version von visionOS 2.5 ist 22O473, die gleiche wie der Release Candidate.

visionOS 2.5 kann direkt auf dem Headset heruntergeladen werden, indem ihr in der App „Einstellungen“ den Abschnitt „Allgemein“ und dann die Option „Softwareupdate“ auswählt. Wenn ihr „automatische Updates“ aktiviert habt, lädt das Headset das Update über Nacht, während die Batterie verbunden ist und geladen wird sowie das Gerät mit einem WLAN verbunden ist. Bevor ein Update installiert wird, erhaltet ihr eine entsprechende Mitteilung. Auf dem vorderen EyeSight-Display wird dann der Fortschritt des Software-Updates angezeigt.