In den letzten Monaten hat Apple den neuen Original-Film „F1“ bereits an unterschiedlichen Stellen beworben. Dabei deutete sich bereits an, dass Apple TV+ einen Hochkaräter in die Startaufstellung bringt, was der zweite Trailer jetzt bestätigt.

Trailer Nr. 2 liefert neue Einblicke in Apples Racing-Drama

Brad Pitt spielt in „F1“ Sonny Hayes, ein ehemaliger Fahrer, der in die Formel 1 zurückkehrt. In den 1990er Jahren war Hayes noch einer der vielversprechendsten F1-Fahrer, der sich jedoch nach einem schweren Unfall aus der Königsklasse des Rennsports zurückzog. Jetzt soll er zurückkehren und den Formel-1-Rennstall APXGP zum Erfolg führen. Dabei übernimmt Hayes die Mentorenrolle von dem Rookie Joshua Pearce, gespielt von Damson Idris.

In dem zweiten Trailer sehen wir einige wichtige Momente aus dem Film, die ein wenig mehr über den Hauptcharakter Sonny Hayes und den Konkurrenzkampf mit dem eigenen Teamkollegen verraten. Das Video zeigt zudem einige rasante Fahrpassagen, die den Zuschauer so nah wie möglich an die Action heranbringen. Es gibt Anklänge an den Film „Le Mans“ aus dem Jahr 1971 mit Steve McQueen in der Hauptrolle, was durchaus passend ist, wenn man bedenkt, dass beide Filme an den Schauplätzen der echten Rennen gedreht wurden. Bei der Gelegenheit sehen wir einige echte F1-Fahrzeuge und auch Fahrer wie Max Verstappen. Dabei zeigt sich durchaus die Handschrift von Regisseur Joseph Kosinski, der uns bereits mit „Top Gun: Maverick“ Action-Szenen bot, die wir so noch nicht gesehen hatten.

Kosinski produziert auch den Film zusammen mit Jerry Bruckheimer und Chad Oman von Jerry Bruckheimer Films sowie Brad Pitt, Dede Gardner und Jeremy Kleiner für Plan B Entertainment und Lewis Hamilton unter seinem Banner Dawn Apollo Films.

„F1“ kommt am 25. Juni 2025 in die Kinos und wird später im Jahr als Stream auf Apple TV+ verfügbar sein. Der neue Trailer macht definitiv schon jetzt Lust auf mehr F1-Action:

Und hier zur Erinnerung der erste Trailer: