Im vergangenen Jahr und passend zur Garten-Saison hatten wir euch das Gardena 18V POWER FOR ALL Akku-System vorgestellt und unter anderem die Gras- und Strauchschere sowie den AquaBrush Multireiniger ausprobiert. In den letzten Tagen sind die Temperaturen sichtlich angestiegen und passend zur Garten-Saison 2025 erweitert Gardena sein 18V POWER FOR ALL Akku-System um insgesamt vier Neuheiten. Die Rede ist von einer akkubetriebenen Kettensäge, einem Akku-Rasenmäher, einem Akku-Rasentrimmer und einem Akku-Laubsauger/-Bläser.

Gardena erweitert sein 18V POWER FOR ALL Akku-System (u.a. Rasentrimmer und Kettensäge)

In den letzen Jahren gaben wir uns nicht nur dem Smart Home, sondern auch dem Smart Gardening gewidmet, das Rasenmähen (hier unser Test) und die Bewässerung (hier unser Test) automatisiert.

Ein netter Nebeneffekt zu dieser Jahreszeit ist, dass sich die Sonne wieder verstärkt zeigt, und dass Solaranlagen und Balkonkraftwerke wieder deutlich mehr Strom produzieren. Der von Anker SOLIX Solarbank 3 Pro erzeugte umweltfreundlichen Strom will genutzt werden. Unter anderem nutzen wir diesen im Outdoor-Bereich, um den Garten in Schuss zu halten.

POWER FOR ALL ALLIANCE

Was hat es mit der POWER FOR ALL ALLIANCE auf sich? Warum sollte ein Akku nur mit einem konkreten Gerät funktionieren? Ehrlicherweise gibt es keinen echten Grund. Deutlich vorteilhafter ist es doch, dass man den Akku seines Akkuschraubers, auch für den Rasenmäher, die Heckenschere, die Stichsäge oder Reinigungsgeräte verwenden kann. Noch intelligenter wäre es doch, wenn man ein und den selben Akku für Geräte unterschiedlicher Hersteller nutzen kann. Die POWER FOR ALL ALLIANCE ist eines der größten markenübergreifenden 18V Akkusysteme führender Hersteller weltweit und bietet Lösungen für den gesamten Haushalt. Dabei umfasst die POWER FOR ALL ALLIANCE neben Gardena weitere namhafte Hersteller, darunter Bosch, Gloria, Flymo, Ledvance, Husqvarna und weitere. Über 100 Gartengeräte und Werkzeuge können mit ein und demselben Akku verwendet werden

Besitzt ihr bereits einen Akku für ein Gerät, so könnt ihr ein weiteres Gerät „solo“, also ohne Akku kaufen. Ihr habt schließlich bereits einen Akku und könnt diesen auf for das neue Gerät nutzen. Das schont in jedem Fall euren Geldbeutel.

Wie eingangs erwähnt, hat Gardena in diesem Jahr neue Produkte auf Basis der POWER FOR ALL ALLIANCE auf den Markt gebracht. Dazu zählen, eine akkubetriebene Kettensäge, ein Akku-Rasenmäher, ein Akku-Rasentrimmer und ein Akku-Laubsauger/-Bläser.

GARDENA PowerSaw

Exemplarisch haben wir uns die akkubetriebene Kettensäge GARDENA PowerSaw 250/18V näher angeguckt. Diese gibt es als „Ready-To-Use“-Variante inkl. 18V Akku und Ladegerät (Gardena 14790/20) sowie in der Solo-Variante ohne Akku und Ladegerät (Gardena 14790/55).

Müsst ihr im Garten Bäume zurückschneiden und kranke oder abgestorbene Äste entfernen?. Bei etwas umfangreicheren Holzarbeiten unterstützt euch die neue kompakte Akku-Kettensäge PowerSaw 250/18V P4A von GARDENA. Sie eignet sich ideal zum Entasten und Zerkleinern des Holzes.

Gardena setzt dabei auf einen bürstenlosen, wartungsarmen sowie leistungsstarken Motor.. Die 25 Zentimeter lange Schiene der GARDENA Akku-Kettensäge hat die ideale Länge für Entastungs- und Zerkleinerungsarbeiten im Holz. Dank der Kettengeschwindigkeit von acht Metern pro Sekunde werden die Äste glatt und sauber abgetrennt. Kette und Schiene sind von der Marke Oregon. Die Kette muss nicht manuell geölt werden, denn die Kettenschmierung erfolgt automatisch über den integrierten Öltank und die Kette gleitet somit stets reibungslos über die Schiene. Mit einer einzigen Akkuladung schafft das Gerät ohne Unterbrechung bis zu 180 Schnitte bei Holz mit einem Durchmesser von 70 Millimetern.

Neben Leistung, Akku-Laufzeit und gute Handhabbarkeit liegt ein wichtiger Aspekt bei einer Akku-Kettensäge auch auf der Sicherheit. Mit dem Krallenanschlag aus Metall kann das Sägeschwert abrutschsicher am Holz oder Ast fixiert werden. Während des Sägens sorgen Kettenbremse und Kettenfangbolzen für Sicherheit. Die Kettenbremse stoppt die Kette bei Rückschlag, der zum Beispiel bei einem ungünstigen Schneidwinkel ins Holz entstehen kann. Sollte die Kette reißen, fängt der integrierte stabile Kettenfangbolzen aus Metall sie ab.

Übersicht

Gewicht: 3,8 kg ohne Akku, 4,4 kg mit Akku

Schienenlänge: 25 cm (Oregon)

Kette: 3/8“ (Oregon)

Kettengeschwindigkeit: 8 m/s

ca. 180 Schnitte pro Akkuladung

bürstenloser Motor

LED-Ladezustandsanzeige

automatische Kettenschmierung

Rückschlagschutz durch Kettenbremse

Kettenfangbolzen aus Metall

Krallenanschlag aus Metall

Ölstandsanzeige

werkzeuglose Kettenspannung

ergonomisch geformte Griffe

System-Akku 18 V, Ladegerät

3 Jahre Garantie nach Registrierung

Erster Eindruck

In den letzten Tagen haben wir unseren Garten für den Frühling und den Sommer auf Vordermann gebracht. Dabei haben wir die Solarenergie gut in die Akku-Kettensäge investiert.

Doch bevor wir die Kettensäge nutzen konnten, mussten wir diese erst einmal zusammenbauen. Das klingt jetzt allerdings komplizierter, als es tatsächlich ist. Auch ohne handwerkliche Begabung, war das Zusammensetzen der verschiedenen Komponenten innerhalb weniger Minuten erledigt. Im Gründe müsst ihr euch nur das Kettenblatt mit der Kette und dem eigentlichen Hauptgerät „kombinieren“. Kette spannen und schon kann es auch schon (fast) losgehen. Ihr benötigt in jedem Fall noch Kettenöl, welches sich nicht im Lieferumfang befindet. Gardena empfiehlt das hauseigene Bio-Kettenöl, allerdings könnt ihr auch andere Kettenöle verwenden.

Kleinere und mittlerweile Holzarbeiten konnten wir problemlos mit der Kettensäge erledigen. Das ist das Gewicht als verhältnismäßig niedrig zu beschreiben, so dass man auch bei längerem Hantieren nicht direkt das Gefühl bekommt, dass einem der Arm gleich abfällt. Ihr solltet nicht die Erwartung haben, dass ihr mit GARDENA PowerSaw riesige Bäume fällen und komplett zerlegen könnt. Dafür ist das Gerät nicht ausgelegt. Der mitgelieferte 4Ah Akku hält laut Hersteller für 180 Schnitte bei 70mm Durchmesser.

Falls ihr auf der Suche nach einer Akku-Kettensäge seid und möglicherweise schon auf Geräte der POWER FOR ALL ALLIANCE setzt oder es einfach angenehm empfindet mit einem Akku zahlreiche Geräte betrieben zu können, so zieht die GARDENA PowerSaw 250/18V in jedem Fall in die nähere Auswahl.

Preis & Verfügbarkeit

Der Listenpreis für die GARDENA PowerSaw 250/18V Solo (ohne Akku und Ladegerät) beträgt 179,99 Euro, für die PowerSaw 250/18V Ready-To-Use (inkl. Akku und Ladegerät) verlangt der Hersteller 259,99 Euro. Die gute Nachricht ist, dass die tatsächlichen Verkaufspreise Bei Amazon und Co. deutlich niedriger liegen. So erhaltet ihr die Geräte aktuell für 158,56 Euro (Solo) bzw. 202,47 Euro (Ready-To-Use). Zu diesem Preis erhaltet ihr eine Akku-Kettensäge zu einem Top-Preis-Leistungsverhältnis.

GARDENA PowerTrim

Auch wenn wir den Gardena Sileno Mähroboter im Einsatz haben und dieser 95 Prozent der Arbeit für uns erledigt, gibt es eins zwei Stellen im Garten, die von Hand nachgearbeitet werden müssen. Nutzte man jahrelang benzinbetriebene Rasentrimmer, sind zuletzt verstärkt akkubetriebene Modelle immer populärer geworden. Das Gewicht und das Handling sind im Vergleich zu den „klassischen“ Modellen von Vorteil.

Gardena hat in diesem Jahr mit GARDENA EasyTrim 25/18V P4A und GARDENA PowerTrim 30/18V P4A gleich zwei Akku-Rasentrimmer auf den Markt gebrach hat, die ihr ohne Akku und mit Akku / Ladegerät kaufen könnt. Dabei richten sich die beiden Modelle an unterschiedliche Anwendungsbereiche.

Wenn ihr wirklich nur mal ein paar Gräser stützen, nur an Kanten oder schwer erreichbaren Stellen den Rasentrimmer zum Einsatz bringt wollt, so reicht euch sicherlich das „kleinere“ Modell. In unserem Fall soll der Akku-Rasentrimmer nicht nur für die oben genannten Zwecke eingesetzt werden, sondern auch hinter einer Hecke und an einer Mauer, wo regelmäßig deutlich dichteres und höheres Gras anzufinden ist. Aus diesem Grund haben wir uns für das leistungsstärkere Modell entschieden.

Der GARDENA PowerTrim 30/18V P4A war – ohne übertreiben zu wollen – innerhalb von 5 Minuten zusammengebaut und einsatzbereit. Der Akku wurde halbvoll ausgeliefert und wurde vor dem ersten Einsatz über das mitgelieferte Ladegerät vollständig aufgeladen.

Hauptmerkmale

Gewicht: 2,3 kg ohne Akku, 2,9 kg mit Akku

Fadendurchmesser: 2,0 mm

Schnittkreisdurchmesser: 30 cm

ergonomisch verstellbarer Griff für optimalen Komfort

Anzeige Fadenverlängerung am Griff

Fadenverlängerung: Tippautomatik

LED Ladezustandsanzeige

PowerBoost-Modus

Pflanzenschutzbügel

verwendeter Kunststoff besteht aus >50% recyceltem Kunststoff aus

Haushaltsabfällen

Haushaltsabfällen System-Akku 18 V, Ladegerät

3 Jahre Garantie nach Registrierung

Bis dato haben wir einen benzinbetriebenen Rasentrimmer eingesetzt um höherer Gras an unterschiedlichen und schwer erreichbaren Stellen zu schneiden. Da dieser allerdings das zeitliche gesegnet hatte, haben wir uns nun für ein Akku-Modell entschieden. Dieses ist deutlich leichter und liegt auch noch bei längerem Gebrauch komfortabel in den Händen.

Eine Tippautomatik sorgt für schnellen Fadenvorschub ohne Verheddern oder Einklemmen der Schnur. Über eine Leuchtanzeige am Griff wird angezeigt, wenn mehr Faden benötigt wird. Der Trimmerkopf wird dann kurz auf den Boden getippt und dadurch nur dann neuer Faden abgewickelt, wenn es nötig ist.

Der mitgelieferte 4Ah Akku sorgt für eine Laufzeit von bis zu 40 Minuten.

Preis & Verfügbarkeit

Der Listenpreis für den GARDENA PowerTrim 30/18V P4A liegt bei 119,99 Euro (ohne Akku) bzw. bei 199,99 Euro (mit Akku und Ladegerät). Soll es das kleinere Modell sein, so liegt der Listenpreis für den GARDENA EasyTrim 25/18V P4A bei 54,99 Euro (ohne Akku) bzw. bei 109,99 Euro (mit Akku und Ladegerät). Bei Amazon sind die Geräte deutlich unter dem Listenpreis erhältlich.