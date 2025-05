macOS 15.5 ist da. Apple nutzt den heutigen Abend nicht nur, um mit iOS 18.5 und iPadOS 18.5 neue Updates für das iPhone und iPad zu veröffentlichen, mit macOS 15.5 steht ab sofort auch eine Aktualisierung für den Mac auf den Apple Servern bereit.

Apple veröffentlicht macOS 15.5

Apple hat vor wenigen Augenblicken ein Update für den Mac veröffentlicht. macOS 15.5 kann ab sofort über Systemeinstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate herunterladen und installiert werden. Zu große Erwartungen solltet ihr allerdings nicht an das X.5 Update haben. Nachdem macOS 15.4 ein relativ großer Update darstellte, geht es mit macOS 15.5 in deutlich kleineren Schritten weiter. Die Beta-Phase brachte keine echten Verbesserungen hervor und so heißt es in den Release-Notes schlicht und einfach