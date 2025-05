Lange wird es nicht mehr dauern, bis wir einen ersten Einblick in iOS 19 erhalten. Bereits am 09. Juni 2025 wird Apple im Rahmen der eröffnenden Keynote zur Worldwide Developers Conference einen ersten Ausblick auf das nächste große iPhone-Update geben. Neben neuen Funktionen soll in diesem Jahr der Fokus auf die Qualität der Software liegen, damit diese weniger „fehlerhaft“ ist.

Bloomberg: iOS 19 soll weniger „fehlerhaft“ sein

In wenigen Wochen wird Apple einen ersten Ausblick auf iOS 19 geben. Das kommende iPhone-Update soll mit einer überarbeiteten Optik und neuen Funktionen erscheinen. Dabei soll sich das Erscheinungsbild ein Stück weit an visionOS orientieren.

In diesem Jahr konzentrieren sich die Entwickler in Cupertino verstärkt auf die Qualität der Software. Es heißt, dass eines der großen Ziele von Apple sei, die Qualitätsprobleme früherer Softwareversionen zu beheben.

Mark Gurman von Bloomberg schreibt

Neben den KI-Erweiterungen und Schnittstellenänderungen setzt Apple seine Ingenieure unter Druck, die diesjährigen Versionen funktionaler und fehlerfreier zu gestalten. Frühere Upgrades wurden für Fehler und Funktionen kritisiert, die manchmal nicht richtig funktionierten.

Konkrete Ansatzpunkte nennt Gurman in seinem heutigen Bericht nicht. Wir können uns allerdings vorstellen, dass Apple versucht, im initialen Release zu iOS 19.0 auf ein paar wenige Funktionen zu verzichten, um stattdessen verstärkt am Bugfixing zu arbeiten. In der Vergangenheit hatte man schonmal das Gefühl, dass die Entwickler unbedingt die ein oder andere Funktion implementieren wollten und dabei die Qualität ein Stück weit auf der Strecke geblieben ist.