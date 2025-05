Seit der Einführung der neuen HomeKit-Architektur vor ein paar Jahren dürfte klar sein, dass die alte HomeKit-Architektur nicht ewig unterstützt wird. Im Herbst dieses Jahres ist es soweit und Apple hat offiziell bestätigt, dass der Support für die alte HomeKit-Architektur im Herbst dieses Jahres endet. Von daher solltet ihr ihr die neuen Architektur aktualisieren, um weiterhin den vollen Home-Funktionsumfang nutzen zu können.

iOS 19: Apple stellt Unterstützung für die alte HomeKit-Architektur ein

Mit dem Update auf iOS 16.2 hat Apple grundlegende Änderungen an der zu Grunde liegenden Home-Architektur vorgenommen. Ziel war es, dass HomeKit-Erlebnis schneller und zuverlässiger zu machen. Die Einführung verlief allerdings holprig, so dass sich Apple zunächst entschlossen hatte, das Update zurück zu ziehen. Die Entwickler besserten Nach und brachten die neue HomeKit-Architektur fehlerbereinigt mit iOS 16.4 wieder an den Start. Seitdem hält die neue Architektur das, was sie verspricht.

Allerdings ist das „neue“ Home-Erlebnis nach wie vor optional und Anwender müssen die Architektur nicht aktualisieren. Apple hat nun in einem Support Dokument bestätigt, dass das Unternehmen im Herbst mit iOS 19 die Unterstützung für die alten Architektur einstellt. Es heißt

Der Support für die vorherige Version von Apple Home endet im Herbst 2025. Aktualisieren Sie jetzt, um Unterbrechungen bei Ihrem Zubehör und Ihren Automatisierungen zu vermeiden.

Mit dem Update auf die neue HomeKit-Architektur wird die Leistung von Smarthome-Zubehör verbessert, ihr erhaltet Funktionen wie Gastzugriff, Support für Staubsaugerroboter, Aktivitätsverlauf in der Home-App und mehr. Um die Architektur zu aktualisieren, müsst ihr die Home-app auf eurem iPhone, iPad oder Mac öffnen, das Drei-Punkte-Menü aufrufen, „Einstellungen des Zuhauses“ auswählen und Softwareupdate -> „jetzt aktualisieren“ anklicken.