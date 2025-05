Apple erhöht die Sicherheit bei der Interaktion von Mac-Anwendungen mit der Systemzwischenablage, auch bekannt als Pasteboard. Wie Apple bekannt gibt, werden mit der Veröffentlichung von macOS 16 Apps nicht mehr in der Lage sein, den Inhalt der Zwischenablage unbemerkt im Hintergrund zu lesen. Stattdessen werden Nutzer gewarnt, wenn eine App versucht, ohne ihr Zutun auf diese Daten zuzugreifen.

Das Update auf macOS 16 bringt das Mac-Erlebnis in Einklang mit iOS und iPadOS, wo Apple bereits den unbefugten Zugriff auf die Zwischenablage einschränkt.

Mit iOS 14 hatte Apple das Lesen der Zwischenablage im Hintergrund auf iPhones und iPads überarbeitet, nachdem Sicherheitsforscher gezeigt hatten, dass beliebte Apps über die Zwischenablage Daten ausspähen.

Apple hatte das Problem in iOS mit einem Banner gelöst, das den Benutzer benachrichtigt, wenn eine App auf die Zwischenablage zugreift. In iOS 15 verbesserte das Unternehmen die Funktion weiter, indem es eine Option zum sicheren Einfügen einführte, die verhindert, dass Entwickler die Zwischenablage vollständig einsehen können.

Unter macOS wird der Zugriff auf die Zwischenablage ähnlich funktionieren. Wenn man etwas direkt in einer App kopiert und einfügt, erhält man keine Benachrichtigung. Wenn jedoch eine App versucht, Daten aus der Zwischenablage im Hintergrund einzusehen, wird das System eine Meldung ausgeben. Die Änderung soll verhindern, dass Apps kopierte Informationen wie Passwörter, persönliche Nachrichten oder sensible Daten heimlich überwachen.

Apple schreibt zum neuen Sicherheitsfeature:

„Bereite deine App auf eine kommende Funktion in macOS vor, die eine Person, die ein Gerät benutzt, warnt, wenn deine App programmgesteuert die allgemeine Zwischenablage liest. Das System zeigt die Warnung nur an, wenn der Zugriff auf die Zwischenablage nicht das Ergebnis einer Eingabe über ein UI-Element war, das das System als mit dem Einfügen verbunden betrachtet. Dieses Verhalten ähnelt dem Verhalten von UIPasteboard in iOS.

Neue Prüfmethoden in NSPasteboard und NSPasteboardItem ermöglichen es einer Anwendung, die Arten von Daten im Pasteboard zu untersuchen, ohne sie tatsächlich zu lesen und die Meldung anzuzeigen. NSPasteboard fügt außerdem eine accessBehavior-Eigenschaft hinzu, mit der bestimmt werden kann, ob der programmgesteuerte Zugriff auf das Pasteboard immer oder nie erlaubt ist oder ob eine Warnung mit der Bitte um Erlaubnis angezeigt wird. Du kannst diese APIs schon vor der Änderung übernehmen und eine Benutzervoreinstellung festlegen, um das neue Verhalten auf deinem Mac zu testen.“