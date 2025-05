Wie wir euch bereits berichtet haben, will PayPal eine eigene Wallet-Funktion anbieten, mit der Zahlungen direkt an der Kasse per NFC abgewickelt werden können. Nun hat das Unternehmen den Rollout der NFC-Unterstützung für seine PayPal-App gestartet.

PayPal als neue Wallet-Alternative

Offiziell will PayPal die neue NFC-Funktion „ab diesem Sommer“ in Deutschland anbieten, doch erste Nutzer berichten bereits, dass die kontaktlose NFC-Zahlung in der PayPal-App verfügbar ist. Voraussetzung für die Nutzung ist die aktuellste Version der PayPal-App auf einem iOS- oder Android-Gerät sowie ein Terminal im Geschäft, das kontaktlose Mastercard-Zahlungen akzeptiert. Die Apple Watch scheint noch nicht unterstützt zu werden.

Die neue Funktion verknüpft Online- und Offline-Käufe in einer einheitlichen Übersicht innerhalb der App. Darüber hinaus integriert PayPal erstmals in Europa die Option zur Ratenzahlung im stationären Handel. Nutzer können wahlweise in 3, 6, 12 oder 24 Monatsraten zahlen. Die Beantragung erfolgt direkt über die App. Ergänzt wird die NFC-Funktion durch ein Cashback-Programm. Nutzer können innerhalb der App spezielle Angebote aktivieren, um bei bestimmten Marken Geld zurückzubekommen. Welche Unternehmen daran teilnehmen, will PayPal in den kommenden Wochen bekannt geben. Die Rede ist von „zahlreichen Top-Marken“, was auf eine breit angelegte Strategie zur Nutzerbindung hindeutet.

Der Schritt von PayPal hin zu NFC-basierten Zahlungen wurde erst durch neue regulatorische Rahmenbedingungen möglich. Der Digital Markets Act (DMA) der EU verpflichtet Apple dazu, die bisher exklusiv von Apple Pay genutzte NFC-Schnittstelle auch anderen Anbietern zugänglich zu machen. Damit fällt ein zentrales Alleinstellungsmerkmal von Apple weg. Neben PayPal bereiten auch andere Anbieter eigene Lösungen vor, etwa das skandinavische Zahlungsunternehmen Vipps sowie die Volks- und Raiffeisenbanken mit ihrer geplanten Alternative.

(Danke Besnik)