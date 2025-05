Sonos hat heute eine neue Funktion für die Soundbar Arc Ultra eingeführt. Konkret handelt es sich um eine KI-gestützte Sprachverbesserung, damit Dialoge in Filmen und Serien besser wahrgenommen werden können. Die vier neuen Modi richten sich in erster Linier an Nutzer mit Hörverlusten, können gleichermaßen allerdings auch von allen Anwendern genutzt werden.

Sonos kündigt KI-gestützte Sprachverbesserung

Vielleicht ist es auch in letzter Zeit auch schon einmal aufgefallen, dass Dialoge in Filmen und Serien schwieriger zu verstehen sind. Die Gründe hierfür können vielfältig sein, von Fehlern in der Produktion bis hin zu ungenauem Sound-Mixing. Insbesondere Nutzer mit Hörverlust haben „umso mehr damit zu kämpfen“, den Dialogen zu folgen.

Dies nimmt Sonos zum Anlass, eine aktualisierte Sprachverbesserung einzuführen, bei denen ihr die Klarheit der Dialoge durch vier Steuerungsstufen an eure Bedürfnisse anpassen könnt. Eine Stufe ist dabei speziell für Menschen mit Hörverlust gedacht. Nach vielen Versuchen hat die KI einen Durchbruch erzielt. Dieser ermöglicht es, Dialoge konsistent und genau zu erkennen und das richtige Maß an Sprachextraktion anzuwenden, um Gespräche hervorzuheben.

Zur Umsetzung hat Sonos mit dem RNID (Royal National Institute for Deaf People, UK) zusammengearbeitet und mit dem preisgekrönten Filmtonmeister Chris Jenkins die neue Sprachverbesserung abgestimmt.

Aktualisierte Sprachverbesserung von Sonos im Überblick

KI-gestützte Lösung: KI war eine große Hilfe bei der Entwicklung des Tools. Durch die Implementierung von maschinellem Lernen in Sprachextraktionstechnologie hat Sonos herausgefunden, wie man Dialoge von anderen Geräuschen im Center-Kanal trennen und Sprache in Echtzeit verbessern kann. Auf diese Weise konnte Sonos die Dialoge hervorheben, ohne die Lautstärke übermäßig zu beeinflussen oder das ganzheitliche Kinoerlebnis zu beeinträchtigen.

Steuerung des Dynamikumfangs: Mit KI kann der Dynamikbereich (Bereich der Lautstärke, die Hörer*innen aufnehmen können) besser gesteuert und auf ein für alle Hörer*innen angenehmes Niveau reduziert werden. Die Sprache ist deutlich und verständlich, aber nicht zu laut und nicht-sprachliche Inhalte sind vorhanden, aber ohne überraschende plötzliche Abweichungen. All dies geschieht bei gleichbleibender, angenehmer Lautstärke – ein entscheidendes Element für Menschen mit Hörverlust.

Entwickelt mit echten Menschen, für das echte Leben: RNID rekrutierte 37 Teilnehmer unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Hörfähigkeiten, um mehr über die Erfahrungen von Menschen mit Hörverlust zu erfahren. Sie berichteten ausführlich über ihre täglichen Hörerfahrungen und nahmen an Hörtests teil, die vom RNID-Forschungsteam entwickelt und durchgeführt wurden, um die Entwicklung zur Sprachverbesserung zu unterstützen.

Eine ganzheitliche Lösung: Speech Enhancement ermöglicht ein inklusiveres, klareres Kinoerlebnis für alle und kann bestehende Hörassistenzgeräte ergänzen oder ersetzen. Eine dynamische und dennoch fokussierte Lösung, die die Sprachverständlichkeit verbessert und gleichzeitig das natürliche Gleichgewicht zwischen Dialogen und Hintergrundgeräuschen beibehält, eine angenehme Lautstärke ermöglicht und visuelle Ablenkungen verringert.

Die neue Sprachverbesserungsfunktion wird über ein heute veröffentlichtes Software-Update, für die Sonos Arc Ultra von verfügbar sein.