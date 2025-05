An diesem Wochenende ist die Formel 1 in Italien (Imola) zu Gast. Eine Woche später steht der traditionelle Grand Prix in Monaco auf der Agenda. Im Vorfeld des vom 23. bis 25. Mai stattfindenden Formel 1 Grand Prix de Monaco 2025, sowie vorab zur mit Spannung erwarteten Premiere von F1: The Movie von Apple Original Films, die nächsten Monat weltweit in den Kinos anläuft, wurde Apple Karten aktualisiert.

Apple Karten mit detaillierter Stadtansicht für den Formel 1-Grand-Prix de Monaco

Apple Karten Nutzer und F1-Fans können ab heute den Grand Prix de Monaco mit einer neuen detaillierten Stadtansicht und speziell entwickelten Updates zum Formel 1 Grand Prix wie nie zuvor erleben.

Die neue detaillierte Stadtansicht bietet speziell gestaltete monegassische Sehenswürdigkeiten an berühmten Orten in 3D, darunter das Casino de Monte-Carlo, das Fairmont Monte Carlo, das Hôtel de Paris Monte-Carlo, den Yacht Club de Monaco und den F1 Paddock Club. Der Nachtmodus bietet euch einen abendlichen Blick auf Monaco im Mondschein, der bei Einbruch der Dämmerung aktiviert wird.

Die Detaillierte Stadtansicht bietet auch erstaunliche Details zu Fahrbahnmarkierungen, Bodenbedeckung, Bäumen und ÖPNV-Verbindungen, sowie hilfreiche Navigationsdetails wie Abbiegespuren, Mittelstreifen, Busspuren, Radwege und Fußgängerüberwege. Außerdem gibt es eine Windschutzscheibenansicht für Autofahrer, die eine Ansicht auf Straßenebene zeigt, wenn man sich komplexen Kreuzungen nähert und es einfacher macht die kommende Verkehrslage oder die beste Spur für eine bevorstehende Ausfahrt zu erkennen.

F1: The Movie – Individueller Reiseführer

In den letzten Wochen hat Apple bereits kräftig die Werbetrommel für den bevorstehenden F1-Film mit Brad Pitt gerührt. Unter anderem wurde kürzlich der zweite Trailer zum Apple Original Film veröffentlicht.

Anlässlich der Veröffentlichung von F1:The Movie von Apple Original Films im nächsten Monat (bei uns in Deutschland ab dem 25. Juni 2025) können Anwender von Karten außerdem einen speziellen Reiseführer mit den berühmtesten Formel 1-Rennstrecken der Welt entdecken, darunter Monaco und andere Strecken, die im Film zu sehen sind.

Um was geht es bei dem Film?