Apple nimmt in Deutschland erneut umfangreiche Kartierungsarbeiten auf. Ab kommender Woche bis in den Herbst hinein werden sowohl Fahrzeuge als auch zu Fuß eingesetzte Mitarbeiter mit Kameratechnik unterwegs sein, um die Karten-App des Unternehmens auf den neuesten Stand zu bringen. Dabei werden die Daten auch für Apples KI-Training genutzt.

Aufnahmen per Auto- und Rucksackkamera

Zum Einsatz kommen wie gewohnt speziell ausgerüstete Fahrzeuge, deren Dachaufbauten mit Sensoren und Kameras bestückt sind. Diese Fahrzeuge erfassen Bildmaterial für Funktionen wie die Straßenansicht („Umsehen“). In Fußgängerzonen und anderen schwer zugänglichen Bereichen greifen Apples Teams auf tragbare Kamerasysteme zurück, die in Rucksäcken verstaut werden.

Kartenbilder trainieren jetzt auch Künstliche Intelligenz

Neu ist in diesem Jahr ein erweiterter Verwendungszweck der gesammelten Daten. Die Aufnahmen werden nicht mehr ausschließlich zur Aktualisierung der Karten-App genutzt. So kündigte Apple an, das Bildmaterial künftig auch zur Entwicklung und Verbesserung eigener KI-Technologien einzusetzen. Die gewonnenen Daten fließen in die Entwicklung von Technologien zur Bilderkennung, zur automatisierten Bilderstellung und zur Bildoptimierung ein.

Datenschutz bleibt zentraler Bestandteil

Trotz dieser neuen Nutzung versichert Apple, dass die geltenden Datenschutzmaßnahmen uneingeschränkt beibehalten werden. Gesichter sowie Fahrzeugkennzeichen sollen automatisch unkenntlich gemacht werden, auch bei den Bildern, die für das KI-Training verwendet werden. Eine Übersicht der aktuell geplanten Routen in Deutschland stellt Apple online als PDF und auf der zugehörigen Webseite zur Verfügung.

Für die Städte Stuttgart, München, Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main, Offenbach am Main, Dortmund, Essen, Düsseldorf, Köln und Leipzig hat Apple auf Apple Karten Bereiche markiert, in denen das Unternehmen mit seinen Kamera-Rucksäcken unterwegs ist.