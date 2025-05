Apple TV+ hat bestätigt, dass sich der Video-Streaming-Dienst die Rechte an der von Jude Law und Andrew Garfield moderierten Miniserie „Wild Things“ gesichert hat. Diese basiert auf dem basierend auf dem Apple Original Podcast „Wild Things: Siegfried & Roy“.

Apple TV+: neue Mini-Serie von Jude Law und Andrew Garfield

Apple TV+ hat die Veröffentlichung von „Wild Things“ bekannt gegeben, einer neuen Miniserie mit dem BAFTA-Preisträger und Oscar-Nominierten Jude Law („The Young Pope“, „Star Wars: Skeleton Crew“, demnächst „Black Rabbit“) und dem Tony-Preisträger und Oscar- und Emmy-Preis-Nominierten Andrew Garfield (“Under the Banner of Heaven”, “Tick, Tick… Boom!”, “We Live in Time”) in den Rollen der bekannten Showmänner Siegfried & Roy.

Die acht einstündige Serie wurde von dem sechsfach Emmy-nominierten John Hoffman (Co-Creator und Showrunner von „Only Murders in the Building“) geschrieben, produziert und zudem ist er auch als Showrunner tätig. Sie erzählt die wilde Beziehungsgeschichte zweier der größten Showmänner und Zauberer der Geschichte, die gemeinsam mit ihren weißen Tigern die Stadt der Sünde in ein familienfreundliches Reiseziel verwandeln sollen. Das Duo treibt das Konzept von Illusion und Realität auf die Spitze, privat und beruflich, bis eine Tragödie ihre letzte schicksalshafte Show in Las Vegas auf den Kopf stellt und ein Geheimnis enthüllt. Law spielt Siegfried und Garfield Roy. Die Produktion der Serie soll im Herbst dieses Jahres starten. Matt Shakman („Monarch: Legacy of Monsters“, „WandaVision“, demnächst “The Fantastic Four: First Steps) wird bei der Pilotfolge Regie führen und als ausführender Produzent fungieren.

Der Apple Original Podcast „Wild Things: Siegfried & Roy“ feierte im Jahr 2022 Premiere und war die erste ausführliche Podcast-Reihe über die berühmtesten und umstrittensten Zauberer der Geschichte, die weitgehend missverstanden, oft satirisch dargestellt und heftig kritisiert wurden. Bis die Mini-Serie auf Apple TV+ laufen wird, wird noch ein wenig Zeit vergehen.