Zum 20-jährigen Jubiläum plant Apple angeblich ein großes Redesign des iPhone. Bisher sind nur wenige Details bekannt, aber ein neuer Bericht aus der Apple-Lieferkette deutet darauf hin, dass das Gerät im Jahr 2027 ein randloses Display erhalten wird, das sich um alle vier Ränder schmiegt und somit die sichtbaren Kanten komplett verschwinden lässt.

„Wie eine einzige Glasscheibe“

Neben einem faltbaren Modell entwickelt Apple angeblich ein weiteres komplett neues iPhone zum 20-jährigen Jubiläum des Original-iPhone. Das Smartphone soll das bieten, was Apples ehemaliger Designchef Jony Ive ursprünglich für das iPhone vorgesehen hatte. So hat sich Ive lange Zeit für ein iPhone eingesetzt, das „wie eine einzige Glasscheibe“ aussehen sollte. Dabei könnten alle Außenflächen des Geräts aus Glas bestehen und so ein nahtloses Erscheinungsbild bieten.

Einem neuen Bericht von ETNews zufolge wird das ambitionierte Design die traditionellen Display-Ränder vollständig verschwinden lassen und damit eine der bedeutendsten Designänderungen in der Geschichte des iPhone markieren. Als Zwischenschritt zu diesem All-Screen-Design soll Apple bereits mit dem iPhone 18 Face ID unter dem Display platzieren. Die verbleibende Kamera soll in einem winzigen Loch im Display unterkommen.

Solid-State-Batterie

In dem Bericht wird auch eine Solid-State-Batterie für das Jubiläums-iPhone erwähnt. Solid-State-Batterien setzen auf einen Festkörperelektrolyt. Die aktuellen Lithium-Ionen-Akkus nutzen hingegen flüssige Elektrolyte.

Die Solid-State-Batterien würden einige Vorteile bieten. So enthalten sie beispielsweise keine entflammbaren Stoffe. Das wichtigste Argument für die Solid-State-Batterie ist die höhere Energiekapazität. Zudem sind die neuen Energiespender formbarer, womit der zur Verfügung stehende Raum besser ausgenutzt werden kann, was wiederum zu größeren Akkus, sprich mehr Kapazität, führen kann.