Die nächsten iPhone-Modelle, die angekündigt werden, sind die Modelle der iPhone 17 Serie. Rund vier Monate trennen uns noch vom iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max. Nichtsdestotrotz gibt es schon Gerüchte zu den 2026er Modellen, und insbesondere zum iPhone 18 Pro.

Gerücht taucht erneut auf: iPhone 18 Pro mit Face ID unter dem Display

In den letzten Wochen gab es bereits erste Gerüchte zur iPhone 18 Familie. Unter anderem hieß es, dass Apple beim iPhone 18 Pro auf Face ID unter dem Display setzt. Nun wird dieses Thema erneut von Ross Young aufgegriffen. Young ist Vizepräsident von Counterpoint Research und in der Apple Display-Zulieferkette sehr gut vernetzt. In einem Beitrag auf X „bestätigt“ er noch einmal, dass Apple beim iPhone 18 Pro auf Face ID unter dem Display setzt.

Ross schreibt

Auf der heutigen SID Business Conference bestätigte Michael Helander, CEO von OTI Lumionics, dass voraussichtlich im Jahr 2026 Smartphones mit Face ID unter der Blende auf Basis eigener Materialien erhältlich sein werden. Dies deutet darauf hin, dass iPhone 18 Pro-Modelle über Face ID unter der Blende verfügen werden und andere Marken und Modelle folgen werden.

Erst vor wenigen Tagen berichtete Wayne Ma von The Information, dass die iPhone 18 Pro Modelle über Face ID unter dem Bildschirm verfügen werden. Dies könnte zur Folge haben, dass Apple nicht mehr auf eine polenförmige Displayaussparung sondern lediglich auf ein kleines Kameraloch setzt.