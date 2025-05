Laut ETNews bereitet Apple für das 20-jährige Jubiläum des iPhone ein großes RAM-Upgrade vor. So prüft das Unternehmen angeblich den Einsatz von Mobile High Bandwidth Memory, um leistungsstärkere KI-Funktionen auf dem Gerät anbieten zu können.

Fortschrittlicher Speicher für mehr KI-Funktionen

Apple hatte letztes Jahr sein gesamtes iPhone 16 Lineup auf 8 GB RAM aufgerüstet, und das aus gutem Grund. Apple Intelligence hat insbesondere beim Arbeitsspeicher hohe Ansprüche. Und so überrascht es nicht, dass die iPhone 17 Generation mit einem Upgrade auf 12 GB RAM den nächsten Schritt machen soll, gefolgt vom schnelleren LPDDR5X RAM für das iPhone 18. Wie ETNews nun berichtet, plant Apple für sein Jubiläums-iPhone im Jahr 2027 noch einmal einen großen Sprung mit dem sogenannten Mobile High Bandwidth Memory (HBM).

Mobile HBM ist ein DRAM-Typ, bei dem die Speicherchips vertikal gestapelt und durch winzige Verbindungen, die sogenannten Through-Silicon Vias, miteinander verbunden werden. Während HBM derzeit vor allem in KI-Servern zusammen mit Grafikprozessoren eingesetzt wird, würde die Adaption für das iPhone eine große Veränderung bedeuten. Mobile HBM bietet die Vorteile einer schnelleren Datenverarbeitung und eines geringeren Stromverbrauchs, was für die Ausführung fortschrittlicher KI-Modelle direkt auf dem Gerät entscheidend ist. Für iPhones könnte dies zu schnelleren, intelligenteren Funktionen wie hochwertige Sprachverarbeitung in Echtzeit oder komplexer visueller Erkennung führen, ohne dass diese stark von Cloud-Diensten abhängig wären.

Trotz seiner vielversprechenden Eigenschaften steht Mobile HBM vor erheblichen Produktionshürden. Mobile HBM ist wesentlich teurer als der LPDDR-Speicher, der derzeit in Smartphones verwendet wird. Zudem stellt seine 3D-Stacking-Architektur eine Herausforderung für die Wärmeableitung dar, was bei dem schlanken Formfaktor des iPhone noch brisanter wird.