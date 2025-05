Entwickler in der EU haben mittlerweile die Möglichkeit, alternative Zahlungsmethoden zu nutzen. Genau dies thematisiert Apple aktuell in einem Beitrag im App Store und informiert Anwender über mögliche Risiken.

Apple informiert über „Alternative Zahlungsmethoden im App Store in der EU“

Apple informiert aktuell darüber, dass Entwickler die Zahlungsabwicklung über den App Store sowie eigene Zahlungsmethoden nutzen können. Sollte sich ein Entwickler für eine eigene Zahlungsabwicklung entscheiden, so bestätigt ihr euren Zahlung direkt beim Entwickler, entweder direkt in der App oder auf einer von der App verlinkten Website.

In den letzten Jahren hat Apple regelmäßig die sichere Zahlungsabwicklung über den App Store in den Mittelpunkt gestellt. Klar lässt sich Apple das Ganze bezahlen, allerdings ist die reine Zahlungsabwicklung nicht der einzige Vorteil für Anwender. Käufe außerhalb des App Store Zahlungssystems werden nicht in eurer App Store-Einkaufsstatistik angezeigt, Abos können nicht über den App Store verwaltet werden, die Familienfreigabe und die Option „Kaufanfrage“ stehen nicht zur Verfügung, und Käufe werden nicht automatisch auf neuen Geräten wiederhergestellt. Die Funktion „Problem melden“ kann nicht für die Rückerstattung verwendet werden. Die Verantwortung für alle Transaktionen und Kundendienst­anfragen liegt beim Entwickler und nicht bei Apple.

first time seeing this. Apple will punish the apps with external payment system pic.twitter.com/MBeqi8huW5 — Viktor Maric (@maric_viktor) May 12, 2025

Bei Käufen, die ein Entwickler selbst verwaltet, müsst ihr dem Entwickler sensible Daten, einschließlich Zahlungsinformationen, zur Verfügung stellen. Damit vertraut ihr darauf, dass der Entwickler sowie alle Partner und Zahlungsanbieter, mit denen er zusammenarbeitet, deine Daten gemäß ihrer Datenschutz- und Sicherheits­kontrollen behandeln.

Schlussendlich muss jeder Nutzer selbst entscheiden, ob er einen App Store Kauf mit einer alternative Zahlungsmethoden tätigen möchte. Apple zählt noch einmal seine eigenen Argumente auf, warum Käufe immer direkt über den App Store getätigt werden sollten.