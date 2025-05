Wie Apple bekannt gibt, können ab sofort Nutzer in Apple Maps Restaurants und Hotels mit offiziellen Auszeichnungen des MICHELIN-Guides erkunden. Das bedeutet, dass Apples Karten-App Orte hervorhebt, die mit MICHELIN-Sternen, grünen Sternen für Nachhaltigkeit und Bib Gourmand für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ausgezeichnet sind. Zudem zeigt Apple Maps alle MICHELIN Key Hotels an. Das Feature ist zum Start nur in den USA verfügbar, soll in Zukunft jedoch auf weitere Länder ausgeweitet werden.

MICHELIN-Infos und Buchungsfunktionen in Apple Maps

Der MICHELIN-Guide bietet Auszeichnungen, die als Maßstab für kulinarische Exzellenz gelten. Ein MICHELIN-Stern steht für außergewöhnliche Küche, wobei bis zu drei Sterne vergeben werden können. Die Bib-Gourmand-Auszeichnung richtet sich an Restaurants, die qualitativ hochwertiges Essen zu einem besonders fairen Preis anbieten. Zudem gibt es die sogenannten Keys, die Hotels für ihre besondere Qualität, Ausstattung oder den individuellen Charakter auszeichnen.

Wie Apple erklärt, werden die Auszeichnungen zusammen mit ansprechenden Fotos und ausführlichen Beschreibungen direkt in der zugehörigen Ortskarte in der Karten-App angezeigt. Passend zu dem Update, bietet die App jetzt auch erweiterte Filter, mit denen sich Orte anhand der neuen Auszeichnungen gezielt finden lassen.

Zusätzlich zu den MICHELIN-Einträgen werden Nutzer bald auch kuratierte Informationen von The Infatuation und Golf Digest einsehen können. Weitere Expertenquellen sind laut Apple auf dem Weg. Das Unternehmen kündigte außerdem an, dass Reservierungen in MICHELIN-Restaurants sowie Buchungen für Abschlagszeiten über Supreme Golf bald möglich sein werden.

Das Update kommt zeitgleich mit der Ankündigung einer neuen Apple TV+ Serie namens „Knife Edge Chasing Michelin Stars.“ Die Koch-Doku wirft einen Blick hinter die Kulissen der Spitzengastronomie und begleitet die Köche auf ihrem Weg zur MICHELIN-Auszeichnung.